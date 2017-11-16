Игорь Сечин явится в суд по делу Улюкаева после согласования графика

Игорь Сечин заявил, что будет готов выступить в суде по делу Алексея Улюкаева после согласования своего рабочего графика.

Слова главы «Роснефти» приводит РИА «Новости». Во время общения Сечина с журналистами прозвучал вопрос о неявках главы «Роснефти» на заседания суда по делу Алексея Улюкаева. Сначала Игорь Сечин ограничивался уклончивыми ответами, но позже дал более содержательную реплику: «Но на этом этапе моя главная задача — выполнить свои функциональные обязанности в качестве президента компании "Роснефть". Поэтому, как только мы сможем согласовать необходимые графики, я, безусловно, выполню все необходимые условия».

При этом Сечин отметил, что уже выражал свою позицию по этому делу в письменном виде и публичных выступлениях. Напомним, что Игорь Сечин является главным свидетелем в деле, где в роли обвиняемого выступает Алексей Улюкаев. Глава «Роснефти» пропустил два судебных заседания, где планировался его допрос. Следующее заседание, на котором ожидают Сечина, состоится 22 ноября.