Игорь Сечин в третий раз проигнорирует суд над Алексеем Улюкаевым

Глава «Роснефти» Игорь Сечин не сможет явиться на очередной допрос в суд по делу над Алексеем Улюкаевым.

Об этом сообщает ТАСС. Пресс-секретарь топ-менеджера заявил, что у Сечина в расписании значится командировка: «Он [Сечин] находится, как всем известно, в Ханты-Мансийске, в связи с этим ему сложно появиться в суде [22 ноября]. Фактически это невозможно. Более того, это плановое мероприятие премьер-министра - оно стояло в графике и долго согласовывалось».

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что глава «Роснефти» Игорь Сечин дважды пропускал судебные заседания по делу над Алексеем Улюкаевым. Сам Сечин, комментируя свои неявки, говорил о насыщенном рабочем графике, отметив, что свою позицию по этому делу выразил в письменных показаниях.