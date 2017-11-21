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Хоккеист Александр Радулов отказался вступать в "Команду Путина"

Общество

Хоккеист «Даллас Старз» и сборной России Александр Радулов не считает себя важной персоной, чтобы вступать в Putin Team.

Об этом нападающий заявил в интервью изданию The Athletic, выдержку из которого приводит RT. Александр Радулов признался, что поддерживает Владимира Путина, но не последует примеру своих коллег по спортивному цеху, отказавшись вступать в движение «Команда Путина»: «Я люблю свою страну, уважаю своего президента и всё, что он сделал для нашей страны. Кажется, всё стало намного лучше, чем было раньше. Желаю ему только наилучшего. Мне нравится наш президент, это я могу сказать точно. Но я не такая важная особа, чтобы вступать в чью-то команду».

Ранее капитан сборной России по хоккею Александр Овечкин объявил о создании общественного движения «Команда Путина». Позже идею Овечкина поддержали его партнеры по сборной Илья Ковальчук, Евгений Малкин, легенда отечественного хоккея Павел Буре и олимпийская чемпионка Елена Исинбаева. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль поддерживает создание такого движения.

Теги: Путин, Хоккей

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