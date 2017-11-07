Граффитчика-хулигана назначили официальным художником ЧМ в Азове

Власти Азова воспользовались услугами молодого граффитчика перед чемпионатом мира по футболу.

ОТР сообщает, что в сентябре азовские чиновники решили нестандартно украсить городские улицы. Они отклонили предложения профессионалов-художников и обратились за помощью к граффитчику-самоучке Владу Крайвану, который раньше считался простым хулиганом.

«Решили разыскать всё-таки Влада Крайвана, который был раньше в негативном свете, как бы представлялся горожанам – разрисовывал без спроса их дома, заборы, муниципальные некоторые помещения. Он с удовольствием откликнулся, потому что выйти из тени ему стало интересно», – рассказал начальник отдела муниципальной инспекции администрации Азова Вячеслав Ипполитов.

На смотровой площадке Азова Влад Крайван нарисовал большую панораму в честь Дня города. Он также расписал стены трансформаторной подстанции, которую хорошо видно из окон гостиницы, где летом 2018 года разместится сборная одной из стран-участниц ЧМ по футболу. Сейчас городские власти подбирают для художника новый объект.

Мэрия города не оплачивает работу Крайвана, но покупает ему расходный материал. После того, как граффитчик стал «официальным художником» ЧМ по футболу, его работой заинтересовались азовские бизнесмены.