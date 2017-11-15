Голодающим морякам с парохода под Керчью не дают зайти ни в один порт

Инспектор International Transport Workers Federation Ольга Ананьина занялась проблемой терпящего бедствие под Керчью судна.

Как сообщает РИА «Новости», 11 членов экипажа на пароходе Moryak (под флагом Палау) под Керчью голодают, а их капитана госпитализировали в предынфарктном состоянии. Уточняется, что терпящее бедствие судно принадлежит севастопольскому собственнику, но было отдано в аренду украинской компании.

По словам одного из членов экипажа, пароход не хотят пускать ни в один из близлежащих портов.

«В сутки на нас приходилось полтора куска хлеба. Были макароны с тушенкой, но такую тушенку даже собакам не дают. Сейчас у нас не осталось практически ничего. Сегодня повар из последнего хлеба сделал сухари и сейчас ничего не осталось. У нас одно спасение — если нас запустят в Керченский рыбный порт. В другом случае мы будем подавать сигнал SOS», — сообщили агентству на судне.

В данный момент проблемой моряков занялась инспектор International Transport Workers Federation Ольга Ананьина, которая пытается связаться с собственником парохода.