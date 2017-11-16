Главу "СМУ-11 Метрострой" задержали за махинации с уплатой налогов

В Петербурге полиция задержала главу «СМУ-11 Метрострой», подозреваемого в неуплате налогов на 719 миллионов рублей.

Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на петербургское ГУ МВД. Пресс-служба полицейского управления сообщает, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 59-летний бизнесмен, являющийся гендиректором коммерческой организации, подозреваемый в неуплате налогов в период с 2011 по 2013 год на сумму в 719 миллионов рублей.

Задержанным является глава «СМУ-11 Метрострой» Андрей Морозов. Он задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ. Ему предъявлено обвинение в нарушении статьи 199 части второй УК РФ.

В настоящее время решается вопрос об определении Андрею Морозову меры пресечения.

В пресс-службе ОАО «Метрострой» сообщили: «ОАО "Метрострой" обеспокоено тем, что ЗАО "СМУ-11 Метрострой", задействованное в строительстве метрополитена по договору подряда, попало в такую ситуацию. Мы также обеспокоены тем, что руководитель СМУ Андрей Владиславович Морозов находится сейчас под следствием. Но неуплата налогов – очень серьезное нарушение. Мы знаем и не можем знать причин, которые привели к сегодняшней ситуации СМУ-11, так как данное закрытое акционерное общество является самостоятельной юридической единицей. И если во многих закрытых акционерных обществах ОАО "Метрострой" выступает одним из акционеров в той или иной части, то данное ЗАО организовано и управляется без участия ОАО "Метрострой"».