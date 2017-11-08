Глава "Руси сидящей" переехала в Германию из-за доноса ФСИН

Глава организации «Русь сидящая», журналист Ольга Романова переехала в Германию после доноса от сотрудника ФСИН.

Как писал Sobesednik.ru, 8 июня офис общественной организации «Русь сидящая», которая помогает осуждённым и их семьям, обыскали по делу о хищении бюджетных средств. Ольга Романова тогда сказала, что государственных денег у них нет.

8 ноября Романова написала в своём Facebook, что она уехала из России сразу после июньских обысков: «Чтобы качественно доказать, что ты не верблюд, хорошо бы неверблюду в этот момент быть на свободе». Летом она жила у друзей во Франции и Италии, а с 1 сентября работает в «одном из респектабельных немецких фондов».

Ольга Романова объяснила, почему у правоохранителей возникли претензии к её организации. Некоторое время назад «Русь сидящая» по контракту со Всемирным банком прочитала десятки лекций родственникам осуждённых, самим заключённым и сотрудникам уголовно-исполнительной системы.

«С лекторами были заключены контракты, лекции записывались, фото были обязательны. Я к чему так подробно? А к тому, что Рудый А.А. из ФСИН написал на меня донос, что денежки мы свистнули, а лекций не читали», – пояснила Романова, уточнив, что её заподозрили в хищении бюджетных денег в особо крупном размере.

Романова подчеркнула, что она продолжает участвовать в работе «Руси сидящей». По её словам, юристы организации собираются подать на Рудого в суд за ложный донос. Слушание назначено на 6 декабря.