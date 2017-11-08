ГД может запретить банкам переводить деньги в пользу азартных игр

Банки смогут отказывать в проведении операций по переводу и приёму денежных средств в пользу лотерей и азартных игр.

Как сообщает «Парламентская газета», Госдума во втором чтении одобрила законопроект, обязывающий кредитные организации, а также банковских платёжных агентов и субагентов отказывать в проведении операций по переводу и приёму денежных средств в пользу юрлиц, индивидуальных предпринимателей, а также иностранных граждан и компаний, занимающихся организацией незаконных лотерей и азартных игр.

Уточняется, что конкретный перечень организаций, которым запрещено переводить деньги, в скором времени составит Федеральная налоговая служба и разошлет его по российским банкам. Предположительно, в него войдут организаторы азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах, осуществляющих приём интерактивных ставок.

Рассмотрение инициативы в третьем чтении может быть назначено на 15 ноября.