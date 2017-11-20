Фракция "Единая Россия" поддержит закон о лишении свободы за живодерство

22 ноября Госдума планирует рассмотреть законопроект о лишении свободы на 5 лет за издевательство над животными.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», в среду, 22 ноября, депутаты ГД рассмотрят в первом чтении поправки в УК РФ, предусматривающие усиление ответственности за жестокое обращение с животными.

По словам руководителя фракции «Единая Россия» Сергея Неверова, депутаты планируют поддержать инициативу.

В соответствии с законопроектом, за убийство животного, совершенное в присутствии детей либо сопряженное с демонстрацией в СМИ, предлагается наказывать штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Напомним, ранее глава СПЧ Михаил Федотов заявил, что за преступления против животных с элементами садизма нужно сажать в тюрьму на 6 лет.