ДНР запретила мясные продукты из Украины из-за африканской чумы

ДНР запретила ввозить на свою территорию украинские продукты из свинины.

«В связи с ухудшением эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней на территории Украины, запрещён ввоз на территорию Донецкой народной республики мяса свинины и готовой продукции из мяса свинины (сала, колбасных изделий, мясных консервов и так далее) со всей территории Украины, в том числе и в ручной клади для собственных нужд», — говорится на сайте министерства агропромышленной политики и продовольствия самопровозглашённой республики.

В начале сентября министр сельского хозяйства Польши Кшиштоф Юргель заявил о необходимости строительства 729-километрового забора на границе с Украиной и Белоруссией, который позволил бы защитить страну от диких кабанов — разносчиков африканской чумы свиней. Стоимость забора оценили в два миллиарда рублей.

По мнению экспертов, африканскую чуму в Польшу занесли дикие кабаны из Белоруссии.