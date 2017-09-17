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ДНР запретила мясные продукты из Украины из-за африканской чумы

Общество

ДНР запретила ввозить на свою территорию украинские продукты из свинины.  

«В связи с ухудшением эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней на территории Украины, запрещён ввоз на территорию Донецкой народной республики мяса свинины и готовой продукции из мяса свинины (сала, колбасных изделий, мясных консервов и так далее) со всей территории Украины, в том числе и в ручной клади для собственных нужд», — говорится на сайте министерства агропромышленной политики и продовольствия самопровозглашённой республики.  

В начале сентября министр сельского хозяйства Польши Кшиштоф Юргель заявил о необходимости строительства 729-километрового забора на границе с Украиной и Белоруссией, который позволил бы защитить страну от диких кабанов — разносчиков африканской чумы свиней. Стоимость забора оценили в два миллиарда рублей. 

По мнению экспертов, африканскую чуму в Польшу занесли дикие кабаны из Белоруссии.

 

Теги: Украина, ДНР ЛНР

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Колумнисты
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Ясин
Евгений

экономист

От доллара избавиться можно, но это невыгодно. В этом заявлении больше политики: такие игры ничем не угрожают экономике, зато показывают готовность к жесткому ответу

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Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Приходится изо всех сил сохранять статус-кво – такой вот странной сверхдержавы, в которой все доверяют только одному человеку и даже преданные спецслужбы делаются смешны

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Кара-Мурза-ст.
Владимир

журналист

Разрыв между черной икрой для высших чиновников и реальной жизнью людей произошел не сегодня. Руководство страны реально так живет, нам просто многого не показывают


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