Девочка выжила при крушении L-410 благодаря ремню безопасности

Губернатор Хабаровского края рассказал, что спасло трехлетнюю девочку при крушении самолета L-410.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что родные погибших при авиакатастрофе в Хабаровском крае прибыли в поселок Нелькан для опознания.

Глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт в четверг, 16 ноября, рассказал журналистам, что трехлетняя девочка выжила в авиакатастрофе благодаря тому, что была пристегнута.

«Тот человек, который ее извлекал, рассказал, что она была плотно пристегнута к креслу, и это был решающий фактор в том, что она осталась жива. Сопровождающая девочку учительница правильно пристегнула ребенка, как того требуют нормы безопасности. Ну а дальше — это стечение обстоятельств», — цитирует Шпорта РИА «Новости».

Он также добавил, что власти рассмотрят просьбу жителей Нелькана о посмертной награде учительнице. «Что там было на самом деле, сказать сложно, потому что все взрослые погибли. Но жителям хочется, чтобы об их односельчанах была достойная память, поэтому мы, конечно, рассмотрим их обращение», — заключил губернатор.