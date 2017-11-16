Бывший спасатель МЧС написал открытое письмо Владимиру Путину

Бывший спасатель-авиадесантник МЧС России Анатолий Долговых обратился с открытым письмом в адрес Владимира Путина.

Сообщение опубликовано на странице Анатолия Долговых во «ВКонтакте». Он пишет, что являлся служащим МЧС до марта 2017 года, когда его авиацентр в полном составе сократили. В частности, Долговых рассказал, что система МЧС превратилась «в показу, кормушку для коррупционеров и некомпетентных временщиков».

По мнению бывшего спасателя, у него не осталось других способов повлиять на ситуацию, поэтому он написал открытое письмо в Сети. Главными проблемами в МЧС он назвал сильный износ техники, несоответствующая международным нормам экипировка российских спасателей, хамское поведение региональных руководителей МЧС, некачественные средства связи, отсутствие диалога между обычными служащими и руководителями, всеобщая экономия на необходимых для спасателей вещах — парашютах и беспилотниках.