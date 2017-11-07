AliExpress сократит доставку в Россию на 35 дней

Китайская торговая площадка AliExpress планирует сократить срок доставки заказов в Россию до 10 дней.

О своем решении представители AliExpress рассказали во вторник, 7 ноября, «Коммерсанту». Отмечается, что ускоренная доставка будет доступна с 11 ноября и будет обеспечиваться логистической компанией Cainiao, входящей в группу Alibaba. Компания также напоминает, что сейчас максимальный срок доставки товаров с AliExpress составляет 45 дней.

Кроме того, в AliExpress рассказали, что торговая площадка будет сама отправлять заказы покупателям (сейчас каждый заказ отправляют продавцы). Для этого в Китае создадут склад, где будут собирать товары.