Адвокат: Поправки в СК упростят самую конфликтную часть развода

Адвокат Олег Сухов объяснил, как новые поправки в Семейный кодекс облегчат процедуру покупки жилья супругами.

Ранее Sobesednik.ru писал, что Общественная палата России предложила Госдуме поправки в Семейный кодекс, упрощающие процедуру развода. Так, инициатива предполагает указывать в Едином госреестре прав на недвижимость собственность, находящуюся в совместном пользовании, чтобы ни один из супругов не смог продать ее без разрешения второго.

Адвокат Олег Сухов подчеркнул, что данные поправки затрагивают одну из самых конфликтных областей бракоразводного процесса. «Нельзя сказать, что в данный момент как-то особо остро стоит проблема раздела имущества супругов при разводе. Тем не менее это одна из самых конфликтных областей практики, поскольку при разделе возникает очень много спорных ситуаций», — пояснил Sobesednik.ru эксперт.

По словам адвоката, предлагаемые ОП нововведения могут сильно упростить процедуру приобретения имущества супругами и повысить прозрачность сделок по покупке жилья:

— Изменения предлагают новый порядок оформления недвижимости, приобретаемой в период брака. Инициатива предусматривает регистрацию имущества по возмездным сделкам только в совместную или долевую собственность супругов (если иное прямо не предусмотрено брачным контрактом или соглашением о разделе имущества). Это сильно упростит приобретение имущества в плане проверки ее принадлежности — не надо будет самостоятельно искать сведения о семейном положении продавца квартиры в момент ее приобретения. Эти сведения будут содержаться в выписках из ЕГРН, что повысит прозрачность сделок с недвижимостью, — сказал Олег Сухов.