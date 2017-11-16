68% россиян поддержали идею создания Putin Team

Большинство россиян впервые услышали о предложении создать «команду Путина».

Sobesednik.ru ранее писал о том, что хоккеист Александр Овечкин предложил создать движение Putin Team.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, опубликованным в четверг, 16 ноября, о создании «команды Путина» хорошо знают 3% россиян. Что-то слышали об этой инициативе 14% опрошенных, а 83% узнали о ней впервые.

При этом 68% респондентов поддерживают идею создания Putin Team. 22% отнеслись безразлично, 6% выступили против.

Участников опроса также попросили сказать, какие чувства у них вызывает Александр Овечкин. 30% относятся к хоккеисту с уважением, 20% — с безразличием. У 18% россиян он вызывает симпатию, а у 11% — доверие и надежду.