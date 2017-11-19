-5 градусов и мокрый снег придут в Московский регион с 20 ноября

Синоптики заявили, что морозы до -20 градусов минуют Московский регион в двадцатых числах ноября.

Как рассказали в воскресенье, 19 ноября, РИА «Новости» в московском метеобюро, начиная с 20 ноября, в течение пяти-шести дней в столице будет «слабо отрицательная температура».

«До -5…-6 градусов и осадки в виде мокрого снега», — сказал представитель метеобюро.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина говорила, что в Москву придут морозы до -17 градусов к 22 ноября. В столичном метеобюро эту информацию опровергли.