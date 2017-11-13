35% россиян сочли революцию возможной из-за недовольства властями

Большинство жителей России не ждут повторения революции, так как уверены, что власть не допустит массовых протестов.

Согласно результатам опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), опубликованных в «Коммерсанте» в понедельник, 13 ноября, треть россиян (35%) сочли возможным повторение таких событий, как Октябрьская революция. Среди причин, по которым это могло бы произойти, участники опроса назвали недовольство властями, ситуацию в стране, низкий уровень жизни, безработицу, коррупцию.

46% респондентов считают, что события 1917 года не могут повториться в сегодняшних условиях, так как российская власть не допустит массовых беспорядков. 19% затруднились ответить на вопрос.

33% россиян считают, что Октябрьская революция положительно повлияла на русскую культуру из-за ликвидации безграмотности, равенства и свободы. 32% опрошенных уверены в обратном из-за уничтожения интеллигенции, памятников культуры и ужесточения цензуры.