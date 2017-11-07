33% россиян считают отношение полиции к гражданам безразличным

Меньше половины россиян удовлетворены работой полиции в своем городе.

Согласно результатам опроса «Левада-центра», опубликованным во вторник, 7 ноября, 46% россиян довольны работой полиции. Противоположного мнения придерживаются 34% опрошенных.

27% респондентов считают, что полиция относится к гражданам вежливо и предупредительно. 33% уверены, что отношение полицейских безразличное и формальное, а 11% характеризуют его как «грубое и хамское». Еще 5% россиян полагают, что сотрудники полиции противоправно относятся к гражданам и игнорируют закон.

Лишь 12% опрошенных обращались к помощи полиции за последние два года. Из них 25% уверены в том, что их обращение было проигнорировано. 21% считает, что к их обращению относились без должного внимания, но в итоге решили проблему. Проблемы 12% из тех, кто обращался в полицию, сотрудники МВД решили неформальным способом.

75% россиян не обращались в полицию за последние два года.