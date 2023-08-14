В Скопинском суде снова рассматривается дело Виктора Мохова, «скопинского маньяка». Отсидев 17 лет за изнасилование и похищение двух девушек, он два года назад вышел и снова может сесть уже за укрывательство убийства, совершенного его собутыльником. Мохов не один такой, в российских колониях сидят около 500 заключенных, у кого пожизненный срок, но это не лишает их шанса вернуться.

Сколько «Зайца» ни корми

Преступление Виктора Мохова, державшего в погребе двух девушек, не исключительное. История столяра из Перми Сергея Зайцева по кличке «Заяц», который вышел на свободу этим летом, очень напоминает скопинские события, схема похожая. Зайцев с 1994 по 2002 год насиловал молодых девушек, сначала просто нападал и удовлетворял похоть, а потом настолько втянулся, что с каждым разом его преступления были жестче и растягивались во времени.

Последнюю жертву – студентку Евгению – он посадил в яму у себя на даче. Девушка провела в ней 79 дней, подвергаясь насилию и издевательствам, пока ее не вытащили полицейские. Одна из жертв серийника, которую Зайцев тоже держал в неволе, правда недолго, привела их проверить это место. «Зайца» осудили за 48 изнасилований, 5 действий сексуального характера и 4 похищения.

В декабре 2022 года Зайцев после 20 лет тюрьмы вышел на свободу и поселился в том же доме. Несмотря на долгие годы, проведенные в суровых условиях, он выглядит здоровым и подтянутым. Зайцев отрицает вину: ведь прямых улик – спермы – не было (он ее прятал в марлю) и преподносит себя как жертву оговора.

Каннибал из панельки

В октябре 2022 года жители панельного дома по улице Маршала Рыбалко в Перми были в шоке. После 23 лет колонии домой вернулся Михаил Малышев, известный как «Людоед». В конце 90-х Малышев убил, расчленил и съел несколько человек.

Когда оперативники вошли в его квартиру, они, мягко говоря, удивились: на окнах были пуленепробиваемые ставни, телевизор и другие предметы – в клетках, на кухне – богатый арсенал для разделки мяса, а два холодильника были забиты мясом. Малышев любил готовить котлеты и пельмени, иногда из собак и кошек, иногда из людей...

В квартире он удерживал девушку Инну, с ним также жил бывший детдомовец, который принимал участие в сексуальных утехах. При этом Малышев откусил по кусочку и от них: у Инны – кончик носа, у парня – ухо. Любил кусаться Михаил и на зоне во время конфликтов. Малышев работал на кухне, таскал баланду и много ел. За 23 года разъелся на тюремных харчах до огромных размеров и не похож на себя прежнего.

«Людоед» вышел на свободу в октябре 2022-го в 57 лет и вернулся в свою квартиру. Его навещает мама, она же помогает с деньгами. Несмотря на проблемы с тазобедренным суставом, выглядит он для своих лет неплохо.

Соседи Малышева были сильно взволнованы его возвращением, но поняли, что сделать ничего по закону не могут. Даже видеокамеры в подъезде им не поставили, в управляющей компании «Собеседнику» сообщили, что у дома нет на это денег на счетах. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих.

Из маньяков – в охранники

В апреле в Екатеринбурге случился скандал. Внимательные посетители обнаружили, что охранником в торговом центре работает «Электрик» – Егор Хабаров. В 2009 году Хабаров совершил убийства, которые шокировали своей изобретательностью и садизмом. Для казни своих жертв Хабаров использовал самодельные электрические приборы, и жертвы умирали в мучительной агонии.

Хабаров работал электриком и фанател от электричества и ядов. Знакомые отмечали, что у парня талант, но не догадывались, как он его использует. Местные СМИ писали, что отец Хабарова – крупный коммерсант и Егор ни в чем не нуждается. Медики признали его невменяемым и отправили в психбольницу. В 2017-м он уже был на свободе и публиковал свои анкеты на сайтах знакомств.

После скандала с ТЦ «Апельсин» депутат Андрей Альшевских обратился с запросами в правоохранительные органы. Как он пояснил «Собеседнику», в прокуратуре его информировали, что в 2022 году Хабаров по решению Октябрьского районного суда был снят с принудительного лечения и наблюдения. В МВД планировали поставить его на профилактический учет, но это делается через суд.

Врач-вампир

В этом году на свободу должен выйти Юрий Гриценко, «зеленоградский молотобоец». К этому моменту ему будет 62 года. Гриценко нападал на женщин в лесополосе и в парках, бил по голове молотком, грабил, убивал. На его счету 14 нападений и 4 убийства.

В 2025 году освободится северодвинский маньяк Виктор Хаймусов. В начале двухтысячных он насиловал и убивал ножом девушек. В 2028 году может выйти Дмитрий Тамбасов, пермский чикатило, истязавший изуверскими способами и убивавший женщин. Этот список можно продолжить...

Опасные серийные убийцы и маньяки стали выходить на свободу все чаще. С 1997 года в России действует мораторий на смертную казнь. С тех пор за тяжелые преступления дают или большие сроки, или пожизненное заключение. Но даже у пожизненников есть шанс выйти, через 25 лет они могут претендовать на УДО.

Признанные судом психически больными и особо опасные часто содержатся в специализированных учреждениях до конца жизни. Новокузнецкий маньяк-каннибал, больной шизофренией Александр Спесивцев вряд ли когда-то покинет стены лечебницы. Но бывают и исключения.

Бориса Кондрашова из Челябинска, расчленившего одноклассника и выпившего его кровь, выпустили из психбольницы. Кондрашов купил поддельный диплом и устроился врачом в поликлинику. Он занимался профилактикой среди зависимых, что не мешало ему самому дома выращивать для личных нужд коноплю. Кому он там помог – бог его знает, но хорошо хоть до крови дело не дошло.

Выходя из тюрем и больниц в жизнь, многие маньяки и насильники тянутся к криминалу, хоть и не в прежней форме, но совершают преступления. Горбатого могила исправит.

Треть возвращаются к преступлениям

Каков риск, что на воле маньяк или серийник в возрасте снова начнет насиловать и убивать, и что может сделать государство, чтобы защитить своих граждан, мы спросили психиатра, главного врача клиники «Нейро-пси» Владимира Каторгина:

– Есть преступники невменяемые, которых помещают на принудительное лечение в стационар, и есть те, кто отбывает наказание и выходит по истечении срока. Около 30–40% возвращаются к совершению подобных преступлений, причем среди психбольных этот процент выше.

Нужно понимать, что таких людей немного и возможен контроль за ними со стороны правоохранительных органов. Как правило, эти люди асоциальные. Они употребляют алкоголь, психоактивные вещества, которые провоцируют правонарушения. Из мест лишения свободы они возвращаются эмоционально измененные, сломленные, с депрессией и другими психическими расстройствами. Ждать от них можно чего угодно.

По своим пациентам могу сказать: у них как было это все 30 лет назад, так и продолжается спустя 2–5 лет после выхода на свободу. Ссылаться на возраст я бы тут не стал. Но нельзя утверждать, что все выходящие на свободу – плохие люди.

В европейских странах есть ресоциализация преступников, контроль за ними, психологическая помощь. Их стараются вернуть к жизни и дать им шанс. Если и у нас будет помощь и контроль со стороны психологов, это будет снижать риск рецидивов.