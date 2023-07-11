Бункер, убежище или всё-таки навыки выживания? Разбираемся с опытными сурвивалистами

Лечите зубы!

Борис Волгаев ведет страницу во «ВКонтакте» и учит людей быть готовыми к любым катастрофам. Он рассказал «Собеседнику» о своем увлечении, а в общем – о деле всей жизни, ведь Борис и по профессии – спасатель.

Лагерь Волгаева располагается в городе Петушки Владимирской области. Он и живет в этом месте с женой и сыном. В лагере для выживальщиков, который показал Борис, много животных, он любит их и знает каждого по имени: кабан Пятачок, петух Борщ, коза Коза. Впрочем, спасатель понимает: если что, выживальщик должен суметь убить любое животное, чтобы самому остаться в живых. В лагере есть и свиньи, и козы, последние в условиях выживания предпочтительней, они могут питаться только сеном, а на поросят надо тратить продукты, которых в условиях ядерного апокалипсиса, например, точно не будет.

«Одно из основных качеств выживальщика, – замечает Борис, – суметь прокормить себя, правильно разделать тушу зверя, приготовить мясо». Сюда, в тренировочный лагерь, и за этим тоже приезжают люди, он учит важным навыкам всех желающих. Впрочем, в лагере можно не только потренироваться, но и переждать само БП. Правда, недолго. Запас самого необходимого здесь не очень большой. Для совсем уж апокалиптических БП есть еще один лагерь. О нем знают только близкие Бориса, в случае глобальной катастрофы все желающие в нем просто не поместятся.

Выживальщик говорит, что перед катастрофой или после нее жителям мегаполиса не стоит устремляться в леса, где, как считают многие, легче выжить. Неприспособленный городской человек там точно погибнет.

– В Москве, например, есть люди, которые строят свои собственные убежища или им предлагается купить место в таком. Но я этого делать не советую, – замечает Борис. – Во-первых, убежище обычно расположено не близко, вы просто не успеете до него добежать. Во-вторых, нет такого укрытия, которое невозможно было бы захватить. Прибывшие на купленные места люди рискуют в лучшем случае попасть в рабство и лишиться своих ценных вещей. В худшем случае будут убиты и ограблены.

Борис рекомендует тем, кого беспокоит собственная безопасность, обязательно носить с собой обычный блокнот, где важно записать: как пользоваться йодом при радиации, чтобы защитить организм, как надевать противогаз, как его подобрать, как лечить элементарные травмы. В блокноте должны быть адреса и телефоны близких людей. Мобильник, с помощью которого мы привыкли искать ответы на все вопросы, не спасет. Перебои с интернетом в случае ЧП наверняка будут, а могут сеть и совсем отключить.

– С собой, безусловно, должен быть паспорт, а еще заверенная нотариусом копия паспорта, – напоминает спасатель. – Подлинник не рекомендуется показывать кому попало, его могут забрать, и больше вы его не увидите.

Еще из важного: спасатель советует иметь всегда с собой небольшой лечебный комплект. В нем должны быть медикаменты: необходимые лично вам лекарства. Может, вы диабетик и просто погибнете без инсулина? Кроме того, настоящий выживальщик позаботится о своевременном лечении зубов. Если заболит зуб в чрезвычайной ситуации, вы вполне можете умереть от этого. Заражение крови, неделя мучений – и конец!

Некоторые сегодняшние выживальщики самой реальной считают бактериологическую угрозу. Многие государства тайно или явно имеют подобное оружие, и заразить целую страну какой-то страшной болезнью – дело при сегодняшнем развитии науки не такое уж невозможное. Закупать продукты тоннами на случай БП вообще дело безнадежное. Ни оружие, ни продукты скорее всего просто невозможно будет забрать из схрона. А еще выживальщики предупреждают: в чрезвычайной ситуации очень важно уметь общаться и договариваться с людьми, у многих даже самых приличных и благоразумных личностей во время серьезных ЧП неожиданно открываются потаенные негативные качества. Но и с такими отрицательными персонажами тоже нужно будет общаться.