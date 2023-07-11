Бункер, убежище или всё-таки навыки выживания? Разбираемся с опытными сурвивалистами
Пережить ядерный удар, спастись от коронавируса и защититься от обстрела – поговорим о выживальщиках
Сегодня многие задумываются о сохранении собственной жизни, о выживании в чрезвычайных обстоятельствах. Времена настали непростые: угроза неожиданного обстрела, а того страшнее – ядерной войны.
Немного терминологии
Сурвивализм – это общественное движение людей, которые готовятся пережить крах цивилизации. Он может наступить из-за экологической или экономической катастрофы, гражданской или ядерной войны, распространения смертельного вируса и так далее. На рост интереса к сурвивализму влияют масштабные события, происходящие в мире. Страх перед войной, COVID-19, стихийными бедствиями, а также нехватка энергии, экологические катастрофы, изменения климата, экономическая неопределенность...
БП – Большим Происшествием – называют любую катастрофу российские выживальщики и заблаговременно готовятся к возможному апокалипсису: роют землянки, запасаются продуктами и медикаментами, укрепляются физически и морально. Точное количество выживальщиков в России неизвестно, но в сети есть социальные группы, которые объединяют большое количество этих людей.
Лечите зубы!
Борис Волгаев ведет страницу во «ВКонтакте» и учит людей быть готовыми к любым катастрофам. Он рассказал «Собеседнику» о своем увлечении, а в общем – о деле всей жизни, ведь Борис и по профессии – спасатель.
Лагерь Волгаева располагается в городе Петушки Владимирской области. Он и живет в этом месте с женой и сыном. В лагере для выживальщиков, который показал Борис, много животных, он любит их и знает каждого по имени: кабан Пятачок, петух Борщ, коза Коза. Впрочем, спасатель понимает: если что, выживальщик должен суметь убить любое животное, чтобы самому остаться в живых. В лагере есть и свиньи, и козы, последние в условиях выживания предпочтительней, они могут питаться только сеном, а на поросят надо тратить продукты, которых в условиях ядерного апокалипсиса, например, точно не будет.
«Одно из основных качеств выживальщика, – замечает Борис, – суметь прокормить себя, правильно разделать тушу зверя, приготовить мясо». Сюда, в тренировочный лагерь, и за этим тоже приезжают люди, он учит важным навыкам всех желающих. Впрочем, в лагере можно не только потренироваться, но и переждать само БП. Правда, недолго. Запас самого необходимого здесь не очень большой. Для совсем уж апокалиптических БП есть еще один лагерь. О нем знают только близкие Бориса, в случае глобальной катастрофы все желающие в нем просто не поместятся.
Выживальщик говорит, что перед катастрофой или после нее жителям мегаполиса не стоит устремляться в леса, где, как считают многие, легче выжить. Неприспособленный городской человек там точно погибнет.
– В Москве, например, есть люди, которые строят свои собственные убежища или им предлагается купить место в таком. Но я этого делать не советую, – замечает Борис. – Во-первых, убежище обычно расположено не близко, вы просто не успеете до него добежать. Во-вторых, нет такого укрытия, которое невозможно было бы захватить. Прибывшие на купленные места люди рискуют в лучшем случае попасть в рабство и лишиться своих ценных вещей. В худшем случае будут убиты и ограблены.
Борис рекомендует тем, кого беспокоит собственная безопасность, обязательно носить с собой обычный блокнот, где важно записать: как пользоваться йодом при радиации, чтобы защитить организм, как надевать противогаз, как его подобрать, как лечить элементарные травмы. В блокноте должны быть адреса и телефоны близких людей. Мобильник, с помощью которого мы привыкли искать ответы на все вопросы, не спасет. Перебои с интернетом в случае ЧП наверняка будут, а могут сеть и совсем отключить.
– С собой, безусловно, должен быть паспорт, а еще заверенная нотариусом копия паспорта, – напоминает спасатель. – Подлинник не рекомендуется показывать кому попало, его могут забрать, и больше вы его не увидите.
Еще из важного: спасатель советует иметь всегда с собой небольшой лечебный комплект. В нем должны быть медикаменты: необходимые лично вам лекарства. Может, вы диабетик и просто погибнете без инсулина? Кроме того, настоящий выживальщик позаботится о своевременном лечении зубов. Если заболит зуб в чрезвычайной ситуации, вы вполне можете умереть от этого. Заражение крови, неделя мучений – и конец!
Некоторые сегодняшние выживальщики самой реальной считают бактериологическую угрозу. Многие государства тайно или явно имеют подобное оружие, и заразить целую страну какой-то страшной болезнью – дело при сегодняшнем развитии науки не такое уж невозможное. Закупать продукты тоннами на случай БП вообще дело безнадежное. Ни оружие, ни продукты скорее всего просто невозможно будет забрать из схрона. А еще выживальщики предупреждают: в чрезвычайной ситуации очень важно уметь общаться и договариваться с людьми, у многих даже самых приличных и благоразумных личностей во время серьезных ЧП неожиданно открываются потаенные негативные качества. Но и с такими отрицательными персонажами тоже нужно будет общаться.
Тайные бункеры
Выживальщиков еще называют сурвивалистами. В большинстве своем это люди, что в России, что в других странах, не очень-то общительные. Открывать места убежищ или раскрывать тайны выживания мало кто из них готов.
Среди сурвивалистов немало состоятельных людей. Они строят сегодня себе персональные бункеры. СМИ рассказывают, что у строительных компаний стало больше заказов на убежища во времена пандемии, еще одна волна началась после начала СВО. Конечно, надежный подземный бункер – дело недешевое. Как минимум 4–5 миллионов рублей.
Некоторые из выживальщиков даже не готовятся к ядерной войне. Зачем? Если выживешь, все равно умирать потом в мучениях и одиночестве. Ну а если просто большая опасность на время, можно как-то решить вопрос: кто-то обустраивает подвал и забивает его консервами, ведь есть даже такие продукты, которые до 25 лет можно хранить, кто-то считает, что лучше научиться важным навыкам и еду позже добывать самому. Вместо того чтобы спорить о политике, выживальщики обсуждают в чатах необходимые им инструменты и навыки.
18-летний Hans согласился общаться с «Собеседником» только в телеграмме, он говорит, что стал выживальщиком потому, что хочет спасти себя «от больных людей с ядерным оружием» и учение «наверняка поможет ему выжить». Своего бункера у него пока нет, но всегда можно найти бесхозные и в случае чего в них укрыться.
– Выживальщик должен быть сильным морально, не жалеть ни о чем, что случится, и физически очень выносливым. Вряд ли это увлечение на всю жизнь, я бы и не задумался об этом, но обстоятельства вынуждают, – говорит Hans. – Если не будет нормальной мирной жизни до того, как у меня родятся дети, то основам выживания я конечно же их научу, хочу, чтобы они жили долго и счастливо.
О его увлечении знают немногие его друзья, в интернете единомышленников навалом, а вот в реале пока никого. Hans говорит, что в Москве в случае БП просто невозможно выжить, нет нормальных бомбоубежищ. Не только в Москве, но и в области бомбоубежища вызывают много вопросов, зачастую никто просто не знает, где они располагаются. Если же их находят те же выживальщики, то очень удивляются, в каком состоянии подземные помещения – заброшенные и совершенно непригодные для жизни.