Должна ли жертва изнасилования простить насильника?

А если женщина сама спровоцировала преступление?

Павел Великанов

– Если женщина выступила провокатором, в этом случае она разделяет с преступником ответственность – если не перед судом гражданским, то перед судом Божьим. Она несет вину за то, что соблазнила другого человека. Нельзя заигрывать, раздеваться, вести себя как угодно и при этом не нести никакой ответственности. Это будет лукавством. Нет такой добродетели – дразнить. В церкви это называется искушением. Но и такое развязное и просто неумное поведение не снимает вины с насильника.

Михаил Хасьминский

– Это возмутительно – перекладывать часть ответственности на женщину. Да пусть хоть голая по улице ходит – это никому не дает права ее насиловать! Но и женщине специально провоцировать мужчину не стоит. А то есть такая модная тема: женщина, мол, может до последнего подавать мужчине какие-то сигналы, а когда он разгорячится, сказать ему нет. И если он после этого «нет» не остановится, то это будет считаться изнасилованием.

На это я могу ответить вот что. Дразнить можно и тигра у открытой клетки. И ему в какой-то момент можно сказать нет. Только он тебя уже не услышит... В общем, очень важно разобраться, специально ли женщина провоцировала или просто куда-то шла неосторожно в мини-юбке.

А если женщина забеременела в результате изнасилования?

Павел Великанов

– Церковь не благословляет прерывание беременности, разве что на это есть веские медицинские причины, например когда есть угроза жизни матери. Поэтому священник в таком случае предпримет все усилия, чтобы убедить женщину сохранить уже начавшуюся жизнь. Отмечу, что для Русской православной церкви, в отличие от нашего государства, жизнью считается не только родившийся человек, но уже и эмбрион: «С самого момента зачатия эмбрион – не просто оплодотворенное яйцо; он является уникальным развивающимся человеческим существом».

(В светском же обществе, согласно ч. 2 ст. 17 российской Конституции, права и свободы человека принадлежат ему от рождения. Следовательно, неродившийся человек не является субъектом права, никаких прав, в том числе гарантированного ст. 20 Конституции права на жизнь, у него нет. Человеческий эмбрион, находящийся в теле матери, является частью этого тела. В России живорождением является момент отделения плода от организма матери посредством родов при соблюдении критериев: срок беременности от 22 недель, вес более 500 граммов – Авт.)

Для церкви же любая жизнь – дар Божий. Даже образовавшаяся в результате такого ужасного преступления, как изнасилование. Поэтому мы за то, чтобы рожать. Оставлять ли этого ребенка себе или, может, отдать в дом ребенка – это уже другой вопрос, следующее решение.

Михаил Хасьминский

– В моей собственной практике было так: ко мне обращались 7 женщин, забеременевших в результате изнасилования. Пятеро из них ребенка оставили – и ни о чем не пожалели после его рождения. Двое не оставили, и одна из них об этом – я знаю, так как общаемся – жалеет очень. Я всех стараюсь убедить в том, что ребенок – это не насильник, ребенок ни в чем не виноват!