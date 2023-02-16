Если первый автомобиль, то вишнёвый, если первый поцелуй, то в Туле
Воспоминания известных людей к годовщине первого номера «Собеседника»
23 февраля 1984 года в свет вышел первый номер первой цветной газеты Советского Союза «Собеседник». В честь этого знаменательного события мы решили ввести новую рубрику – «Первый пошёл». Посылать в ней никого никуда конечно же не будем, а будем расспрашивать известных людей об их первом поцелуе, первой значимой покупке, первой вылазке за границу... Итак, первые пошли!
Вячеслав Добрынин, композитор, певец:
– Первый поцелуй. Он случился с одной моей поклонницей после выступления на сборном новогоднем концерте. Девушка подошла попросить автограф, завязался разговор, я не удержался, да и чмокнул её в щёчку. Она смутилась, но пощёчину давать не стала.
Первый фильм, который зацепил. Обожаю советские черно-белые фильмы, они потрясли и выдавили из меня слезу практически все, но отдельно выделю драму «Летят журавли» Михаила Калатозова.
Первая большая покупка. Как-то Миша Боярский подарил мне шикарную шляпу, а я к ней на честно заработанное не поскупился купить роскошный галстук.
Первый раз, когда узнали поклонники. Обидно, но меня перепутали со спины с Филиппом Киркоровым! А всё потому, что дело было ночью на парковке у концертного зала, а я оделся во все яркое и блестящее... Кому-то привиделось, что это Филя, которого там караулили. Ох, что началось, еле ноги унёс!
Первая поездка за рубеж. Это была Австралия лет сто тому назад. Самому не верится, что первый раз судьба забросила настолько далеко. Вроде просто ходил там по улицам, а казалось, что сходил с ума от счастья.
Ефим Шифрин, юморист:
– Первый поцелуй. Естественно, я его помню, но груз советской стыдливости не позволяет рассказывать о нём публично, тем более сейчас, когда мне уже 65+ лет.
Первый фильм, который зацепил. «Баллада о солдате» 1959 года. Эта драма Григория Чухрая стала одним из сильнейших впечатлений моего детства. И сегодня считаю её шедевром мирового кинематографа.
Первая большая покупка. Студентом проходил практику в колхозе и, хорошенько потрудившись, заработал на фотоаппарат «Зенит». Снимал на него все, что попадалось на глаза, а после учился проявлять плёнки, так как это давалось непросто.
Первый раз, когда узнали поклонники. После моих первых эфиров на телевидении наутро действительно проснулся знаменитым. Ехал в автобусе 230-го маршрута по делам и наблюдал, как изумлённо переглядываются попутчики. Мне, признаюсь, стало неловко.
Первая поездка за рубеж. Юра Маликов и его группа «Самоцветы» пригласили меня с собой на гастроли в социалистическую Германию. Запомнилось, что там в магазинах было всё!
Марина Александрова, актриса:
– Первый поцелуй. Произошёл в городе Туле, в котором я ходила в детский сад. Там мы с одной девочкой боролись за внимание одного мальчика. И победила я! Маленького кавалера звали Вова. Мы с ним сыграли детскую свадьбу, у нас были и наряды, и колечки, и конечно же поцелуй.
Первый фильм, который зацепил. Гениальная драма «Бойцовский клуб» 1999 года гениального же режиссёра Дэвида Финчера. Вообще, люблю все его работы – они поражают воображение, с нетерпением жду новых. В конце 2023-го как раз должна выйти новинка от него – триллер «Убийца».
Первая большая покупка. Ученицей экономила на школьных обедах, чтобы накопить на любимую жевательную резинку. В моём детстве она стоила не больше 5 рублей за упаковку подушечек, но для меня это было безумно дорого.
Первый раз, когда узнали поклонники. Это случилось в марте 2002 года, сразу после выхода на «Первом канале» экранизации романа Бориса Акунина «Азазель», где я сыграла Лизоньку. Мне было всего 19 лет, но повышенное внимание к своей персоне не пугало, так как у меня оказались очень интеллигентные поклонники – в основном они подходили ко мне за тем, чтобы поздравить с успехом и пожелать удачи.
Первая поездка за рубеж. Поскольку я родилась в Венгрии, в маленьком южном городе Кишкунмайша, для меня первой заграничной поездкой стал визит в СССР в девятимесячном возрасте. Это считается? Если нет, тогда в школьном возрасте отправилась в Эстонию, которая после распада Советского Союза стала заграницей.
Нюша, певица:
– Первый поцелуй. Поцеловала в щёчку мальчика в детском саду, с которым у меня был беззубый дошкольный роман. Но вот как его звали, уже не вспомню.
Первый фильм, который зацепил. Я его посмотрела пять раз в кинотеатре! «Аватар» Джеймса Кэмерона! Восхитительное сочетание глубокого по смыслу сюжета и филигранного визуального воплощения, новейших технологий. После сеанса поняла, что теперь в кино можно создать абсолютно всё.
Первая большая покупка. Когда была маленькой, у нас с мамой не было лишних денег. Помню, всегда мечтала: когда стану большой и разбогатею – куплю ей все, что она не смогла себе позволить. Первые крупные покупки с гонораров закрыли именно этот гештальт.
Первый раз, когда узнали поклонники. На улице узнавали много раз, сложно вспомнить, какой был первым. Уже больше пятнадцати лет повсюду встречаю людей, которые всё обо мне знают, а я о них – ничего. Это странное, но приятное чувство.
Первая поездка за рубеж. О, Турция! Отдыхала там по системе «все включено». Тогда была совсем маленькой, поэтому показалось, что я в раю!
Анна Банщикова, актриса:
– Первый поцелуй. Ну, у меня здесь, наверное, если не как у всех, то как у большинства вами опрошенных – в детском садике дело было. С Вадиком Ивановым. Он считался первым парнем у нас!
Первый фильм, который зацепил. «Список Шиндлера», снятый Стивеном Спилбергом по роману «Ковчег Шиндлера» Томаса Кенилли. Великий фильм, смотря который невозможно не испытать ряд сильнейших эмоций, как минимум несколько раз не заплакать и один раз не разреветься в голос.
Первая большая покупка. Квартира в Геленджике. Купила её, влюбившись в этот невероятный город-курорт на съёмках сериала «Ищейка».
Первый раз, когда узнали поклонники. Стали узнавать ещё в 1990-х, с первыми работами в кино, даже эпизодическими, как в мелодраме «Ты у меня одна». Это всегда очень приятно, поскольку узнавшие люди успевают буквально за минуту наговорить мне с десяток самых разных комплиментов. Заметила, что раньше в моде у фанатов были автографы, а нынче селфи и – объятия.
Первая поездка за рубеж. Горько осознавать, но вот этого я не помню. Видимо, потому, что приходится учить такое огромное количество текстов, что из-за этого какие-то даже очень важные вещи просто вылетают из памяти.
Александр Иншаков, каскадёр, актёр, режиссёр:
– Первый поцелуй. В 10 лет то ли в пионерском, то ли в спортивном лагере. Как звали девочку, не запомнил, но сам поцелуй понравился – до сих пор целуюсь!
Первый фильм, который зацепил. «Смелые люди» – художественный фильм о Великой Отечественной войне, лидер советского кинопроката 1950 года. Там показали такие мощнейшие трюки, что я определился с выбором профессии – пошёл в каскадёры.
Первая большая покупка. Автомобиль Volkswagen. Вишнёвый! Позволил его себе в 1974 году, заработав честным трудом довольно большие деньги.
Первый раз, когда узнали поклонники. Ох, как давно это было! Первый раз отследить не удалось потому, что популярность на меня обрушилась сразу по нескольким фронтам. Чего только поклонники при виде меня от радости не делают! Однажды даже на бой вызвали, у меня же ещё чёрный пояс по карате. С большим трудом, но все же отказался.
Первая поездка за рубеж. Это была экспедиция в начале 1990-х в Америку, на съёмки криминальной комедии «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» в качестве каскадёра. Все от пребывания в США просто писались от восторга, а я сохранял спокойствие. Ну, Штаты как Штаты, ничего особенного...