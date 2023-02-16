Если первый автомобиль, то вишнёвый, если первый поцелуй, то в Туле

– Первый поцелуй. Он случился с одной моей поклонницей после выступления на сборном новогоднем концерте. Девушка подошла попросить автограф, завязался разговор, я не удержался, да и чмокнул её в щёчку. Она смутилась, но пощёчину давать не стала.

Первый фильм, который зацепил. Обожаю советские черно-белые фильмы, они потрясли и выдавили из меня слезу практически все, но отдельно выделю драму «Летят журавли» Михаила Калатозова.

Первая большая покупка. Как-то Миша Боярский подарил мне шикарную шляпу, а я к ней на честно заработанное не поскупился купить роскошный галстук.

Первый раз, когда узнали поклонники. Обидно, но меня перепутали со спины с Филиппом Киркоровым! А всё потому, что дело было ночью на парковке у концертного зала, а я оделся во все яркое и блестящее... Кому-то привиделось, что это Филя, которого там караулили. Ох, что началось, еле ноги унёс!

Первая поездка за рубеж. Это была Австралия лет сто тому назад. Самому не верится, что первый раз судьба забросила настолько далеко. Вроде просто ходил там по улицам, а казалось, что сходил с ума от счастья.

Ефим Шифрин, юморист: