Леса Финского залива скоро могут стать… антикварными

По допсоглашению к договору аренды, «Приморский УПК» должен был в порядке компенсации высадить лес не позже 10 июня 2020 года. Правда, в каком-то другом месте и в меньшем объеме — но даже этого случилось. Лишь на днях, да и то после исковых заявлений и нескольких заседаний, местный Арбитражный суд обязал УПК сделать это в трехмесячный срок. Почему компания сама не сделала этого раньше, как она допускала нарушения при работах и какие противопожарные и природоохранные мероприятия проводятся на вырубленных участках, в УПК нам так и не ответили.

Пока не ответила на заданные вопросы и глава Росприроднадзора Светлана Радионова. А было бы интересно и ее позицию узнать. В 2019 году в рамках презентации портового комплекса подчиненный Радионовой, председатель комитета по природным ресурсам Ленобласти Павел Немчинов, заявил, что для придания законности вырубке леса чиновники использовали «новаторское решение»: «У нас есть постановление правительства, в котором есть перечень земель для размещения линейных объектов. Приморский УПК сначала заключил договор под линейный объект. После территория была передана инвестору для заготовки древесины. В соответствии с законом ее можно потом выкупить, что и сделала компания. Я по поручению губернатора облетал территорию вырубки, потом приехал на место, чтобы посмотреть».

Получается, природоохранные чиновники в России думают не о том, как соблюдать Лесной кодекс, а как в угоду крупного капитала закон обойти? А мы то удивляемся, почему у нас щепки летят.