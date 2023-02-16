Потрясающее оружие. Может ли природный катаклизм быть спровоцирован человеком
Некоторые сетевые «эксперты» всерьёз утверждают, что землетрясение в Турции и Сирии было устроено Соединёнными Штатами
В СМИ широко обсуждается проблема применения нового вида оружия, действующего как природный катаклизм – сейсмологического или геофизического. Пример – недавнее землетрясение в Турции и Сирии. Количество жертв перевалило за 35 тысяч. На помощь пришли спасатели из всех стран мира, и МЧС России в том числе. «Но кто же агрессор?» – задаются вопросом многие пользователи в сети. «Это мощное оружие, которое использовали США», – уверены некоторые, особенно в России.
Это бомба?!
Версия о том, что разрушения в Турции и Сирии могут быть связаны с использованием ядерного оружия, которое вызвало землетрясение, присутствует на всевозможных сетевых форумах. Был же случай с японской Фукусимой? Ядерная катастрофа на АЭС «Фукусима-Дайити» произошла в 2011 году. Непосредственной её причиной стало сильнейшее в истории Японии землетрясение и вызванное им цунами, вот американцы, дескать, и использовали термоядерное оружие, чтобы вызвать тектонический сдвиг, приведший к аварии на станции. Это предположил известный журналист Андрей Караулов в одной из своих программ. Караулова в его же программе опроверг политик и эколог Максим Шингаркин, уверенный, что землетрясение 2011 года имело естественное происхождение.
А вот что Максим рассказал «Собеседнику»:
– Землетрясения последних дней не могут быть рукотворными. Даже если бы сегодня кто-то решил спровоцировать землетрясение, взорвав ядерную бомбу в Турции, то использовать оружие необходимо было бы непосредственно в той стране, где планируется взрыв (10–15 километров). Невозможно сделать это просто неподалёку, в сотне километров. Но следов установки замечено не было. Кроме того, рукотворный взрыв специалист определит легко: после него сразу происходит короткий, моментальный выброс энергии. Для природного явления характерно множество пиков, которые сначала идут по нарастающей, а потом спадают, как и было при последних катастрофах в Сирии и Турции.
Максим Шингаркин высказал предположение, что представлять Америку в данном случае агрессором с мощнейшим оружием выгодно в первую очередь ей самой. Божественная функция управления природой видится обывателю утверждением абсолютной власти над человечеством. К слову, если бы китайцы установили использование оружия какой-либо из стран, они бы быстро сделали это достоянием гласности и предметом разбора Генеральной Ассамблеи ООН. Однако учёные уверены: боеприпас, способный вызвать разрушения, подобные тем, что произошли в Турции и Сирии, занимает объем как минимум двух товарных вагонов. Его и провезти-то непросто, не то что доставить: засекут со всех точек земного шара.
Но если взорвали под землёй? «Нужна огромная штольня, – объясняет Максим Шингаркин, – её незаметно в земле тоже не выкопаешь. Не исключено, что люди, которые хотели бы осуществить такой взрыв сегодня, существуют, но сделать своё чёрное дело они просто не могут, иначе были бы характерные признаки, которые пока отсутствуют». Если бы это было возможно, то и Россия, и США давно бы использовали геофизическое оружие, поводы были. Специалисты уверены: чтобы создать адскую машину такого порядка, нужно как минимум четыре взрывных устройства, подобных первой водородной бомбе академика Сахарова, но это громоздкая установка, которая совершенно точно не останется незамеченной.
А ты докажи!
Доказать применение геофизического оружия невозможно. И это создаёт огромный простор для всевозможных фантазий. Старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов рассказал «Собеседнику», что теоретически сотрясение земной коры можно вызвать с помощью электромагнитных эффектов. Но аналитик признает, что доказательств этому нет никаких.
Серьёзные учёные не оперируют домыслами, и поэтому сказать, было ли применено геофизическое оружие в Турции и Сирии, нельзя. Да, подобное оружие давно существует в фантазиях, проектах, оно активно разрабатывалось в 70-е годы прошлого века. Им даже сегодня можно эффектно пугать, и кто-то в него охотно верит.
Говорят, что в числе проектов времён холодной войны – американская программа HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program – исследования ионосферного рассеяния высокочастотных радиоволн – Ред.). Оружие якобы представляет собой мощный излучатель, который расположен в полярных широтах. Аппарат посылает в ионосферу пучки ионов высокой мощности, которые отражаются от плотных слоёв стратосферы и попадают в определённый район Земли. Эти действия, по утверждению некоторых исследователей, могут вызвать перегрев и последующий взрыв. В последнее время в прессе поднималась версия о том, что все серьёзные катаклизмы в России, Китае, Пакистане, Индии, Европе начались как раз после испытания программы HAARP.
Установка HAARP давно уже является мишенью конспирологов, которые утверждают, что устройство, например, может модернизировать погоду, контролировать разум людей, говорили, что оружие используется против террористов. Якобы HAARP вызывает засухи, наводнения, болезни (такие, как синдром хронической усталости). Однако, по официальной информации, мощность излучения HAARP слишком мала даже в сравнении с разрядом молнии. И обратного никто не доказал.
Впрочем, человечество в способности ликвидировать себя достигло пределов уже несколько десятилетий назад. Уничтожить цивилизацию как никогда легко.
Впрочем, человечество в способности ликвидировать себя достигло пределов уже несколько десятилетий назад. Уничтожить цивилизацию как никогда легко.
Из истории вопроса
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Взрывающиеся крысы
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