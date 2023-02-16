Потрясающее оружие. Может ли природный катаклизм быть спровоцирован человеком

Это бомба?!

Версия о том, что разрушения в Турции и Сирии могут быть связаны с использованием ядерного оружия, которое вызвало землетрясение, присутствует на всевозможных сетевых форумах. Был же случай с японской Фукусимой? Ядерная катастрофа на АЭС «Фукусима-Дайити» произошла в 2011 году. Непосредственной её причиной стало сильнейшее в истории Японии землетрясение и вызванное им цунами, вот американцы, дескать, и использовали термоядерное оружие, чтобы вызвать тектонический сдвиг, приведший к аварии на станции. Это предположил известный журналист Андрей Караулов в одной из своих программ. Караулова в его же программе опроверг политик и эколог Максим Шингаркин, уверенный, что землетрясение 2011 года имело естественное происхождение.

А вот что Максим рассказал «Собеседнику»:

– Землетрясения последних дней не могут быть рукотворными. Даже если бы сегодня кто-то решил спровоцировать землетрясение, взорвав ядерную бомбу в Турции, то использовать оружие необходимо было бы непосредственно в той стране, где планируется взрыв (10–15 километров). Невозможно сделать это просто неподалёку, в сотне километров. Но следов установки замечено не было. Кроме того, рукотворный взрыв специалист определит легко: после него сразу происходит короткий, моментальный выброс энергии. Для природного явления характерно множество пиков, которые сначала идут по нарастающей, а потом спадают, как и было при последних катастрофах в Сирии и Турции.

Максим Шингаркин высказал предположение, что представлять Америку в данном случае агрессором с мощнейшим оружием выгодно в первую очередь ей самой. Божественная функция управления природой видится обывателю утверждением абсолютной власти над человечеством. К слову, если бы китайцы установили использование оружия какой-либо из стран, они бы быстро сделали это достоянием гласности и предметом разбора Генеральной Ассамблеи ООН. Однако учёные уверены: боеприпас, способный вызвать разрушения, подобные тем, что произошли в Турции и Сирии, занимает объем как минимум двух товарных вагонов. Его и провезти-то непросто, не то что доставить: засекут со всех точек земного шара.