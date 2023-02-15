Вам и не снилось. Когда она сумела его вытащить с того света – тот свет удивился
Он умер, она его воскресила. И воскрешала потом много раз
Юле – 26, Сергею – 31. Он инженер, она экономист. Всё началось с рая. Только не на небе, а на земле – с Мальдивских островов.
«Всё?.. Смерть?.. – молнией пронеслось в голове. – Ведь только поженились... Глупо как...» Сергей покачивался на воде, уткнувшись взглядом в песчаное дно. Последняя мысль: и откуда столько песка на дне? Дальше – пелена.
«Раз, два, три... – считала про себя в это время на берегу Юля, – ...тридцать пять, тридцать шесть... пятьдесят восемь... Серёж, может, хватит? Уже минута прошла. Вылезай!»
В следующие три секунды пришло осознание, что что-то не так. Хотя мозг – вот же устроен! – успокаивал: все норм, Серёжка – спортсмен-пловец, разрядник, на Мальте вон три километра в штормовом море на соревнованиях плыл, просто сейчас акулу маленькую под водой увидел, их тут, в Индийском океане, пруд пруди, решил последить за ней, поэтому и голову из-под воды не поднимает. Или снова проверяет, сколько может не дышать под водой. Да все равно в десять раз больше, чем она. Сравнил! Он 50 километров на лыжах влёгкую бегает, а она на лыжах «ходит, как пионерка-пенсионерка» (ну и шуточки у него!).
Тем не менее скорее интуитивно она спрыгнула с понтона на ступеньки, с них – в воду. Подумала: «Надо кролем, как Серёжа учил, так быстрее...» – и сильно-сильно замахала руками. Но практически осталась на месте – плавать Юля не умела. Муж здесь успел дать только пару уроков. Кое-как, сплёвывая постоянно попадающую в рот воду, все же добарахталась до Сергея и схватила его за плечо. Он даже не пошевелился. Резко дёрнула на себя, ещё раз. И только тут его лицо наконец вынырнуло из-под воды, и он с хрипом протяжно вдохнул.
От ужаса Юля что было мочи даже не закричала – заорала так, что, казалось, должны были услышать все их знакомые в далёкой Москве, даже ни слова не понимающие по-английски: Help me!
Но в ответ только чайка что-то пискнула сверху. Было два часа дня. На Мальдивах – самый релакс. Соседи занимались дайвингом или спали. У моря никого, ни единого сотрудника отеля, кругом тишь, гладь да воистину Божья благодать. Рай, в общем.
А она уже была в аду.
Далёкий остров
В день своего 30-летия Сергей поставил вопрос ребром: «Или выходи за меня замуж, или увезу тебя... на Мальдивы!» Юля рассмеялась: «Мне разорваться?» На самом деле Сергей слукавил. На Мальдивы ещё надо было копить и копить. Решили так: свадьбу с застольем – побоку. Зарегистрировали брак на «Госуслугах», в самолёт и – на Баунти! Где только они и океан.
Денег, правда, хватило лишь на непритязательный отель на самом далёком островке, куда надо было добираться от столицы Мальдив на самолёте, а потом ещё плыть на катере.
Это-то и сыграло роковую роль.
...Как выяснится позже, Сергей, нырнув профессионально рыбкой с вытянутыми вперёд руками (с этого понтона он так нырял уже десятки раз каждый день), со всего маха врезался в поднявшееся за ночь песчаное дно. Вместе с приливом штормовые волны и ветер нагнали к берегу тонны песка, который осел неравномерно. Где-то пусто, а где-то...
«Должна быть рядом»
Мы сидим с Арефьевыми в реабилитационном центре «Три сестры» под Москвой. Сергей на коляске пытается унять мышечный спазм в ногах – те жутко дёргаются. Ничего не получается. Тихо подходит Юля, просто кладёт ладони на его колени – спазмы в мгновение ока проходят. Сергей смотрит на жену, как на Деву Марию. Разве только не растворяется в ней.
Бегавший марафоны, сумасшедшие спринты на лыжне, он теперь хвастается тем, что сам может заехать на пандус в зале ЛФК. И все равно счастлив. Это видно по его лицу. Юля с ним! Вон сидит – и незаметно по руке гладит. А ведь сто раз могла уйти, поклонников наверняка уйма. И красавица, и умница (два высших образования, на минуточку!). А она разве что пылинки с мужа-инвалида не сдувает. Каюсь, не удержался, поинтересовался цинично: почему всё-таки? Юля чуть чайником не огрела.
– Серёжу надо было срочно везти в Мале, в столицу, только там был госпиталь, – продолжает она. – Он умирал у меня на глазах, у него были сломаны позвонки. Было 5 часов вечера, уже стемнело, а самолёты на Мальдивах в тёмное время суток не летают...
Недолго думая, Юля начала в буквальном смысле поднимать на ноги всех руководителей ведомств в Москве, кто хоть чем-то мог помочь мужу. Что она говорила секретарям и референтам больших начальников, как с далёкого острова находила нужные телефоны – одному Богу известно. Но через час Сергеем уже занимались МЧС, Росавиация, Ростуризм, Шереметьево, Минздрав и ещё с десяток подобных контор.
– Я знала только одно: должна спасти любимого человека. Неважно, каким он потом будет: парализованным, плохо говорящим и понимающим, мычащим в ответ, фруктом, овощем – кем угодно. Он должен быть рядом со мной – а я с ним.
Юля сказала это таким тоном, что я невольно вздрогнул. В её голосе металла было больше, чем на металлургическом комбинате. Это казалось совершенно несовместимым: такая мягкая, стеснительная на вид – и просто кремень внутри.
– Ну, я люблю его... – с каким-то даже извинением улыбнулась она. Словно просила прощения за что-то.
Ледяной душ
Вскоре нашёлся и самолёт, и реанимационная бригада в аэропорту, и нейрохирург, заявивший, что ещё пара часов – и было бы поздно. Пока мужу делали операцию, Юля обливалась ледяным душем в хостеле неподалёку, забаррикадировавшись чемоданом и стульями.
– Я была в таком стрессе, ещё и не спала вторые сутки, что помочь мне мог только холодный, даже ледяной душ, – поясняет она смущённо. – Спать было нельзя – ждала окончания операции. А реветь – сколько хочешь. Вот я стояла под душем и ревела навзрыд. А чемоданом дверь подпёрла – меня просто заселили в самый дешёвый хостел, где одни только мужчины и ни одной женщины. Вошла в номер и сразу всю мебель с чемоданом к двери придвинула. Обстановка была, прямо скажем, военной.
Кстати, такой она была на самом деле. В Мале вовсю свирепствовал коронавирус. В городе ходили военные патрули с автоматами. Но очень скоро они уже узнавали снующую без устали по городу белую иностранку с «доспехами амазонки».
– В столице Мальдив практически не было туристов, все темнокожие, и тут я – белая девушка с голубыми глазами, да ещё с большой татуировкой на предплечье в виде трёх роз, как будто действительно доспехи, – смеётся Юля. – Меня окликали, патрули приветствовали, наперебой подсказывали дорогу. А я носилась по городу в поисках детского питания – после операции мужу только его можно было есть. Я Мале лучше местных жителей теперь знаю!
Пионы и голубика
В самолёте в Москву Сергея подвесили почти к потолку, зашторив конец салона. Пот лился градом, воздуха не хватало. Юля тихо встала рядом и 8 часов кряду, ни разу не присев, читала вслух его любимого «Шерлока Холмса». Потом практически выкрала из клиники МОНИКИ, когда увидела, что он лежит в реанимации и в горло, через которое делали операцию, ему насильно запихивают картошку с котлетами.
Успокоилась, только когда привезла мужа в реабилитационный центр. Здесь он под наблюдением специалистов, за год уже научился понемногу двигать руками, обслуживать себя. Юля крутится как белка в колесе, собирая по капле средства мужу на лечение. Родные, друзья, соседи, просто знакомые, подписчики её блога в популярной сети, сотрудники на работе, всевозможные фонды – все вовлечены в помощь Сергею.
– И когда наступит момент, когда ты скажешь: вот оно, всё было не напрасно? – спрашиваю.
– Когда муж подарит мне на День влюблённых, как раньше, пионы и голубику. Обожаю их! – улыбается она. – Но только пусть сам сходит на рынок и купит у бабушек...
Финансовую помощь Арефьевым можно оказать через карту Сбербанка, привязанную к номеру телефона Сергея +7 968 560 48 38.