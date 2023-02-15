Вам и не снилось. Когда она сумела его вытащить с того света – тот свет удивился

Юле – 26, Сергею – 31. Он инженер, она экономист. Всё началось с рая. Только не на небе, а на земле – с Мальдивских островов.

«Всё?.. Смерть?.. – молнией пронеслось в голове. – Ведь только поженились... Глупо как...» Сергей покачивался на воде, уткнувшись взглядом в песчаное дно. Последняя мысль: и откуда столько песка на дне? Дальше – пелена.

«Раз, два, три... – считала про себя в это время на берегу Юля, – ...тридцать пять, тридцать шесть... пятьдесят восемь... Серёж, может, хватит? Уже минута прошла. Вылезай!»

В следующие три секунды пришло осознание, что что-то не так. Хотя мозг – вот же устроен! – успокаивал: все норм, Серёжка – спортсмен-пловец, разрядник, на Мальте вон три километра в штормовом море на соревнованиях плыл, просто сейчас акулу маленькую под водой увидел, их тут, в Индийском океане, пруд пруди, решил последить за ней, поэтому и голову из-под воды не поднимает. Или снова проверяет, сколько может не дышать под водой. Да все равно в десять раз больше, чем она. Сравнил! Он 50 километров на лыжах влёгкую бегает, а она на лыжах «ходит, как пионерка-пенсионерка» (ну и шуточки у него!).

Тем не менее скорее интуитивно она спрыгнула с понтона на ступеньки, с них – в воду. Подумала: «Надо кролем, как Серёжа учил, так быстрее...» – и сильно-сильно замахала руками. Но практически осталась на месте – плавать Юля не умела. Муж здесь успел дать только пару уроков. Кое-как, сплёвывая постоянно попадающую в рот воду, все же добарахталась до Сергея и схватила его за плечо. Он даже не пошевелился. Резко дёрнула на себя, ещё раз. И только тут его лицо наконец вынырнуло из-под воды, и он с хрипом протяжно вдохнул.

От ужаса Юля что было мочи даже не закричала – заорала так, что, казалось, должны были услышать все их знакомые в далёкой Москве, даже ни слова не понимающие по-английски: Help me!

Но в ответ только чайка что-то пискнула сверху. Было два часа дня. На Мальдивах – самый релакс. Соседи занимались дайвингом или спали. У моря никого, ни единого сотрудника отеля, кругом тишь, гладь да воистину Божья благодать. Рай, в общем.

А она уже была в аду.