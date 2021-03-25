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Хлеб могут начать продавать без упаковки ради экономии

Такое предложение обсуждалось в Минсельхозе и профильная ассоциация полностью его поддержала для снижения себестоимости

Фото: Global Look Press

Российский союз пекарей поддержал инициативу о том, чтобы полностью отказаться от использования упаковки при продаже хлеба. Такую идею обсуждали на совещании оперативного штаба по вопросам продовольственной безопасности и стабилизации цен в Минсельхозе, пишет «КоммерсантЪ».

Как поясняет издание, в стоимости хлеба в настоящий момент до 5% приходится именно на упаковку. С начала 2022 года затраты на упаковку уже выросли в полтора раза, а в 2021 году — в 2,5 раза. Решение об отказе от упаковки может привести к снижению себестоимости для производителей и замедлить рост цен для конечного потребителя.

«Мы полностью поддерживаем эту инициативу, на наш взгляд, от этого решения можно только выиграть. На производстве и спецтранспорте имеются все условия, чтобы хлеб не нуждался в упаковке. Очевидный жирный плюс — экономия. Упаковка, в основном, импортная, цены на нее постоянно взлетали», — поясняет глава ассоциации Алексей Ляпин. По его словам, на рынке упаковочных материалах наблюдается заметное снижение предложения.

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