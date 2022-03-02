Как будут работать Visa и MasterCard, самолет с россиянами застрял в Египте, в РФ разрешили ввоз белорусского молока и других продуктов. Главное к 6 марта

Платежные системы Visa и MasterCard заявили о прекращении работы в России. В связи с этой новостью Центробанк выпустил пресс-релиз, в котором объяснил, что карты, выпущенные в России продолжают работать на территории страны «до истечения срока их действия», однако ими нельзя будет расплачиваться за рубежом или в иностранных интернет-магазинах.

ЦБ рекомендует при выезде за границу брать с собой наличные, либо карту «Мир», которой можно расплатиться в Турции, Вьетнаме, Армении Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

Минтранс РФ предлагает продлить срок годности летных сертификатов для самолетов, у которых он кончается 1 марта. Также ведомство предлагает признать актуальными до 1 сентября все навигационные данные и до осени приостановить проверки авиаперевозчиков.

Издание «Радио Свобода»* объявило о приостановке деятельности в России в связи с инициированной властями процедуры банкротства российского отделения холдинга, «а полиция усилила давление на его журналистов». Ранее ресурс был заблокирован в связи со спецоперацией в Украине.

Издание «Псковская губерния» заблокировано после вчерашнего визита силовиков, которые по анонимной наводке провели «осмотр» офиса, положили журналистов лицом в пол и отобрали у них телефоны. Причина блокировки не уточняется, «осмотр» был связан с якобы призывами редакции к митингам.

Минцифры предлагает госорганам использовать облачные решения «Яндекс», «Ростелеком» и VK. Как заявляют в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко со ссылкой на данные ведомства, сейчас многие госорганы размещают свои сайты на «непрофессиональных площадках». Кроме того, в аппарате Чернышенко предлагают госорганам завести аккаунты в мессенджере Telegram и соцсети «ВКонтакте», передает ТАСС.

Итальянский дом моды Prada приостановил все продажи в России из-за спецоперации на Украине.

Компания IBM прекращает поставки своих технологий в Россию, сообщил её глава Арвинд Кришна. Он заверил, что корпорация «не продает технологии в РФ и не сотрудничает с российскими военными организациями», а также уточнил, что фирма помогает своим сотрудникам в Украине с релокацией и оказывает им финансовую поддержку.

Британская компания Shell сообщила, что продолжит работать с российскими нефтепродуктами и извинилась за это, объяснив, что в противном случае пока не сможет полностью закрыть европейский рынок. Компания отметила, что занимается поиском замены российских энергоресурсов «везде, где это возможно». Кроме того, вся прибыль от реализации нефтепродуктов из России будет направлена на поддержку Украины.

Самолет компании «Уральские авиалинии» с российскими туристами на борту не смог вылететь из Египта. Как пишут РИА Новости, его маршрут пролегал через авиапространство Кипра, закрывшего небо для РФ, поэтому после по заявлению лизингодателям рейс был задержан местными властями. Туристов вернули в отели, а авиакомпания работает над новым маршрутом. «Уральские авиалинии» пока не летают в Египет, а только вывозят оттуда людей.

Минобороны Украины подтвердил смерть сотрудника национальной разведслужбы Дениса Киреева, который входил в состав первой делегации на переговорах с Россией.

Канлер Германии Шольц и премьер министр Израиля Беннет обсудили результаты переговоров Беннета с Путиным. Jerusalen Post сообщает, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннета отправился в Москву для переговоров с Владимиром Путиным, несмотря на шаббат, который он обычно соблюдает. Темой разговора была спецоперация на Украине.

Россельхознадзор отменил ограничения на импорт в Россию овощей из ряда стран и некоторых других продуктов из Беларуси, пишет «Подъем».

*«Радио Свобода» объявлено в России «иностранным агентом».