«Главное, чтобы в магазинах драк за еду не было»: в сети обсуждают ограничение продажи некоторых товаров в одни руки

В Минпромторге сообщили, что торговым сетям разрешили ограничивать продажу ряда социально-значимых товаров в одни руки для борьбы со спекулянтами. С инициативой выступили сами торговые сети, чтобы минимизировать риски приобретения «перекупщиками» социально-значимых продуктов питания, по которым в рамках договоренностей с Минпромторгом, Минсельхозом и ФАС установлена минимальная наценка. В ряде регионов уже зафиксированы случаи, когда такие товары единовременно приобретались в очевидно большем, чем нужно для частного потребления, объеме (до нескольких тонн) для последующей перепродажи, подчеркнули в министерстве.

«Чтобы не нарушать логику выработанных продуктовым ритейлом и органами власти решений и гарантировано обеспечить гражданам возможность приобрести доступные продукты, сети предложили дать им возможность, руководствуясь реальной ситуацией, при необходимости ограничивать отпуск некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки», - заявили в Минпромторге.

Конкретные товары и параметры торговым сетям разрешили определять самостоятельно в рамках своих профильных ассоциаций - АКОРТ и Союза независимых сетей России. Минпромторг и Минсельхоз инициативу организаций торговли поддержали.

Торговые сети «Карусель», «Перекресток» и «Пятерочка» с четверга добровольно ограничили наценки на ряд социально значимых товаров на уровне до 5%. Такие меры коснулись молочной продукции, сахара, овощей «борщевого набора», хлеба и хлебобулочных изделий. Ранее «Ашан», «Атак», «О'Кей» и «Магнит» также ограничили свои наценки на хлеб, молочные продукты, сахар и овощи «борщевого набора» до уровня 5%. Как отмечали в ФАС, это решение позволит повысить доступность продовольственных товаров для граждан.

Впрочем, в соцсетях в добрую волю ритейлеров не особо верят. Возможно, потому что в последнее время цены на многие товары необъяснимо росли как на дрожжах.

«Да понятно даже ежу: торговые сети - самые первые спекулянты. И такими сообщениями они покупателей наоборот подталкивают купить сейчас - типа потом не будут по много продавать. За такие заявления штрафовать и надзорным органам привлекать к ответственности. Вспомните их махинации с гречей и сахаром, и маслом растительным в первые месяцы пандемии. Где расследования и штрафы, и посадки владельцев за эту волну паники и их моментальной наживе за манипуляцию покупателями?» - не понимает читатель.

«Главное, чтобы драк за еду не было», - считает россиянин.

«Для борьбы со спекулянтами Сталин постоянно снижал цены. Это самый эффективный и действенный метод», - вспоминает пенсионер.

«Спекулянты? Ну-ну… Просто у сетей возник допбизнес. Ничего личного…» - написал экономист.

«А, может, это не спекулянты виноваты, а народ запасается?» - задался вопросом уралец.

«Да торговые сети уже сами начали товары ныкать, чтобы потом продать по завышенной цене», - уверен юрист.