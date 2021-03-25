В храмах Москвы ослабят антиковидные ограничения

Патриарх Кирилл благословил ослабить противоэпидемические меры, применяемые в храмах Московской епархии, цитирует епархиальную пресс-службу «Интерфакс».

Маски в храмах и монастырях столицы надо будет обязательно надевать лишь при многолюдных собраниях и в случае, если маски предписали носить санитарные власти, говорится в циркулярном письме первого викария патриарха по Москве митрополита Дионисия.

При этом в храмах по-прежнему обязательны ёмкости с антисептиками, а духовенство и сотрудники приходов и монастырей при симптомах ОРВИ, повышении температуры либо случае выявления коронавируса обязаны сообщить об этом настоятелю.

Не отменились и регулярная протирка икон, киотов и других предметов церковного убранства, проветривание храмов и других церковных помещений.