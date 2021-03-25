Snapchat остановил в Украине функцию, отслеживающую активность пользователей на карте

Приложение Snapchat отключило на территории Украины функцию так называемой «тепловой карты», пишет TJournal.

Этот сервис позволял определять, где в стране наиболее часто публикуются фото с места событий в режиме реального времени. Временный отказ от него обусловлен защитой украинцев в период боевых действий на территории страны.

Также Snapchat отключил рекламу для пользователей из Украины, России и Беларуси.

Также на территории Украины отключена функция живого трафика в Google и Apple, позволяющая отслеживать пробки на дорогах.