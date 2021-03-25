Главная тема. Онлайн (обновляется)

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Вчера, в 10:57

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Оперативная трансляция событий 5 марта

Фото: Global Look Press

«Собеседник» продолжает вести онлайн-дайджест событий, связанных с ситуацией на Украине и реакцией на нее в России и в мире

16:12 Путин пояснил, что военное положение в стране вводится в случае вторжения на территорию России. Сегодня такой ситуации нет.

15:43 Не более 20 человек смогли сегодня эвакуироваться по гуманитарному коридору из Мариуполя

15:42 Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям прекратить международные полеты, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов российских авиакомпаний (речь идет о тех, что принадлежат иностранным лизингодателям). Аэрофлот уже отменил все международные рейсы с 8 марта

14:04 Александр Хинштейн предложил распространять закон о фейках про действия ВС РФ на Росгвардию и другие службы, участвующие в спецоперации

13:58 Главы МИД Украины и России могут встретиться на территории Турции

13:56 МИД Британии рекомендовал своим гражданам, чье присутствие в России не является необходимым, покинуть страну

13:54 Эвакуация населения из Мариуполя переносится. Идут переговоры с Россией об установлении режима тишины и обеспечении безопасного гуманитарного коридора, утверждают местные власти

13:52 Компания Inditex временно закроет в России свои магазины одежды, в том числе Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear и Stradivarius

12:48 Российский теннисист Карен Хачанов убрал российский флаг из описания в своем Instagram

12:43 Глава Бурятии сообщил о гибели 8 военнослужащих из республики, задействованных в спецоперации в Украине

12:37 В Москве на 30 суток арестована экс-депутат Юлия Галямина, которую обвинили в призывах к участию в несанкционированных акциях

12:35 Команда «Формулы-1» «Хаас» разорвала контракт с «Уралкалием» и перестала сотрудничать с российским гонщиком Никитой Мазепиным.

11:25 PayPal прекращает работать в России, но какое-то время еще можно вывести деньги, сообщил Альфа-банк

10:59 Электронная платежная система PayPal приостановила работу в России, сообщил директор компании Дэн Шульман. 

10:40 Илон Маск отказался блокировать на системе Starlink российские источники новостей.

5 марта с 10 часов утра московского времени российской стороной объявлен режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. Все маршруты согласованы с украинской стороной.

Samsung в ближайшее время возобновит работу в России в обычном режиме, сервисное обслуживание производится в полном объеме, передает «РИА Новости».

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