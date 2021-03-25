«Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» ограничили продажу круп, сахара и растительного масла

X5 Group (сети магазинов «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель») ввела ограничения на реализацию социально значимых товаров при рознице в одни руки, заявили РИА Новости в пресс-службе ретейлера

«В настоящее время в ряде регионов наблюдается резкий рост спроса на товары бакалейной группы – сахар, гречневую крупу, подсолнечное масло и другие продукты. По нашим данным, поставщики располагают достаточными запасами продукции, однако не успевают фасовать и подготавливать продукцию для поставок в торговые сети, что повторяет ситуацию в начале распространения коронавируса в марте 2020 года, – заявили в пресс-службе ретейлера. – Чтобы товары первой необходимости постоянно были на полках в торговых сетях, магазины ограничивают большие объёмы закупки некоторых товаров. Ограничения введены также в онлайн-гипермаркете «Перекрёсток Впрок».