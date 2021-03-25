Пешеходов в России могут начать штрафовать за увлечение смартфонами
Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов – о том, как обезопасить пешеходов
Что случилось?
Современные технологии прочно вошли в нашу жизнь. Невозможно представить обычный день без смартфонов, компьютеров, интернета. Глобальная сеть тоже уже везде – от часов до микроволновок и пылесосов. По данным организаций We Are Social и Hootsuite, интернетом в мире пользуются 4,66 млрд человек (59,5% от населения планеты, данные на январь 2021 года). Пользователями социальных сетей являются чуть меньше людей – 4,2 млрд или 53,6% от населения.
– В мире наблюдается и другая тенденция – смартфоны становятся популярнее десктопных устройств, – говорит автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов. – Например, в 2018 году американцы проводили в среднем 3,6 часов в мобильном интернете и всего 2 часа в день в сети с компьютера.
В России происходит ровно тоже самое. Согласно последним исследованиям, жители РФ проводят в мобильных приложениях в среднем 4,3 часа в сутки, и эта цифра стремительно растёт из года в год. Но это приносит и свои проблемы.
Как часто вы сталкивались с прохожими, которые уткнулись в смартфон, не видя ничего вокруг? В московском метро такие случаи происходят постоянно. На улицах тоже. Смартфонами пользуются и водители за рулём, тем самым отвлекаясь от вождения и провоцируя ДТП.
На связь между телефонами и аварийностью обратили внимание ещё в конце XX века. Как следствие – в большинстве стран мира использование смартфона во время вождения карается штрафом. Но сегодня смартфоны отвлекают не только водителей, но всех участников дорожного движения. В ряде регионов происходили инциденты с участием велосипедистов и скутеристов, которые сбивали пешеходов из-за излишним увлечением смартфонами.
Проблему заметили и в ВОЗ. В 2013 году Всемирная организация здравоохранения выявила повышенный риск быть сбитыми для пешеходов, которые пересекают дорогу и при этом отвлекаются на свои телефоны. По данным исследования китайских учёных, пользователи смартфонов в два раза чаще нарушают правила перехода перекрёстка, чем люди без них. Каждый пятый пешеход с гаджетом начинает переход с опозданием, и как следствие, многие из них не успевают перейти дорогу вовремя. 12% пешеходов со смартфонами пропускают зелёный свет и вынуждены ждать дольше. Наконец, 61% пешеходов со смартфонами не смотрят по сторонам прежде, чем начать движение.
Исследователи пришли к однозначному мнению, что использование мобильных телефонов пешеходами существенно повышает риск аварийной ситуации.
И что делать?
В разных странах уже бьют тревогу. Так, в 2019 году в китайском городе Цзясин был введён штраф до 50 юань за пользование мобильным телефоном и за игры и шалости при переходе дороги. В Литве с 2018 года действует закон, который предписывает пешеходам избегать каких-либо отвлекающих внимание действий, включая использование мобильных устройств. За это нарушение предусмотрен штраф от 20 до 40 евро (1 700 – 3 400 рублей).
Свои запреты есть и в США. В 2017 году в городе Гонолулу (штат Гавайи) был введён штраф за пользование гаджетами при переходе через дорогу в размере $15 – $35 за первичное нарушение и до $99 за последующие нарушения. В городе Монтклер (штат Калифорния) с 2018 года установлен штраф $100 за первое нарушение и до $500 за последующие.
Похожие запреты в ряде стран есть и для велосипедистов. В июле 2019 года в Нидерландах владельцев двухколёсных стали штрафовать на 95 евро за езду со смартфоном в руке. За первые 6 месяцев было выписано 21 327 таких штрафов. Аналогичные законы действуют в Израиле, Бельгии, Дании, Германии.
По мнению автора проекта «20 идей по развитию России» Дмитрия Давыдова, наезды на пешеходов остаются большой проблемой для России. Он напоминает о статистике ГИБДД, согласно которой за первые 10 месяцев 2021 года на дорогах России было совершено почти 28 тыс. ДТП из-за наезда на пешеходов, в результате которых 26 169 человек получили травмы и 2 886 скончались, что составило 19% от всех травмированных и 24% от всех погибших в ДТП соответственно.
– То есть почти каждая четвёртая смерть на дорогах с января по октябрь 2021 года – это сбитый пешеход, – бьёт тревогу Давыдов.
Число аварий с участием велосипедистов тоже растёт в последние годы. В 2017 году было 5 247 случаев, а в 2020 году зарегистрировано уже 5 750 происшествий, в которых 368 человек погибли и 5 364 получили травмы.
– В целях улучшения безопасности на дорогах мы предлагаем в России установить штраф за пользование мобильными электронными устройствами для пешеходов при пересечении проезжей части, а также для велосипедистов и пользователей других СИМ. Такой шаг предупредит население об опасностях использования смартфонов на дорогах, – говорит Давыдов.
Автор проекта «20 идей по развитию России» считает, что закон будет противодействовать формированию опасной привычки, особенно среди молодого поколения.
– Люди будут меньше отвлекаться на разговоры, текстовые сообщения, социальные сети, видеоролики и прочие занятия во время нахождения на участках повышенной опасности. Пешеходы станут быстрее переходить дорогу, что даст преимущество автомобилистам. Штрафы, взимаемые с нарушителей, предлагаем направить на обустройство более безопасных пешеходных переходов и улучшение инфраструктуры, – подчёркивает Давыдов.
В результате число аварий с участием пешеходов и велосипедистов заметно сократится, что привнесёт свой вклад в снижение смертности и травматизма на дорогах. Дмитрий Давыдов рассчитывает, что государство обратит внимание на проект и эти предложения получат законодательную поддержку.