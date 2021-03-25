Пешеходов в России могут начать штрафовать за увлечение смартфонами

Что случилось?

Современные технологии прочно вошли в нашу жизнь. Невозможно представить обычный день без смартфонов, компьютеров, интернета. Глобальная сеть тоже уже везде – от часов до микроволновок и пылесосов. По данным организаций We Are Social и Hootsuite, интернетом в мире пользуются 4,66 млрд человек (59,5% от населения планеты, данные на январь 2021 года). Пользователями социальных сетей являются чуть меньше людей – 4,2 млрд или 53,6% от населения.

– В мире наблюдается и другая тенденция – смартфоны становятся популярнее десктопных устройств, – говорит автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов. – Например, в 2018 году американцы проводили в среднем 3,6 часов в мобильном интернете и всего 2 часа в день в сети с компьютера.

В России происходит ровно тоже самое. Согласно последним исследованиям, жители РФ проводят в мобильных приложениях в среднем 4,3 часа в сутки, и эта цифра стремительно растёт из года в год. Но это приносит и свои проблемы.

Как часто вы сталкивались с прохожими, которые уткнулись в смартфон, не видя ничего вокруг? В московском метро такие случаи происходят постоянно. На улицах тоже. Смартфонами пользуются и водители за рулём, тем самым отвлекаясь от вождения и провоцируя ДТП.

На связь между телефонами и аварийностью обратили внимание ещё в конце XX века. Как следствие – в большинстве стран мира использование смартфона во время вождения карается штрафом. Но сегодня смартфоны отвлекают не только водителей, но всех участников дорожного движения. В ряде регионов происходили инциденты с участием велосипедистов и скутеристов, которые сбивали пешеходов из-за излишним увлечением смартфонами.

Проблему заметили и в ВОЗ. В 2013 году Всемирная организация здравоохранения выявила повышенный риск быть сбитыми для пешеходов, которые пересекают дорогу и при этом отвлекаются на свои телефоны. По данным исследования китайских учёных, пользователи смартфонов в два раза чаще нарушают правила перехода перекрёстка, чем люди без них. Каждый пятый пешеход с гаджетом начинает переход с опозданием, и как следствие, многие из них не успевают перейти дорогу вовремя. 12% пешеходов со смартфонами пропускают зелёный свет и вынуждены ждать дольше. Наконец, 61% пешеходов со смартфонами не смотрят по сторонам прежде, чем начать движение.

Исследователи пришли к однозначному мнению, что использование мобильных телефонов пешеходами существенно повышает риск аварийной ситуации.