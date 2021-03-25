Обращение к читателям

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Вчера, в 16:45

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Об изменениях в тематической повестке сайта Sobesednik.ru

Друзья!

С 5 марта 2022 года вступает в силу закон о наказании за «фейки» о действиях Вооруженных сил РФ. В связи с проведением на Украине специальной военной операции и законодательными ограничениями мы не можем больше освещать военные события и их последствия в полной мере и вынуждены удалить все материалы, связанные с конфликтом России и Украины.

У нас нет права не выполнить новопринятые законы, в противном случае наши журналисты и авторы могут попасть под угрозу уголовного преследования.

Надеемся на то, что наши читатели поймут нас.

При этом мы, естественно, продолжим освещать социальные, экономические, финансовые, культурные, психологические, медицинские, образовательные и многие другие аспекты нашей нелегкой и тревожной жизни.

Оставайтесь с нами!

Ваш «Собеседник»

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