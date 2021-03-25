Обращение к читателям
Об изменениях в тематической повестке сайта Sobesednik.ru
Друзья!
С 5 марта 2022 года вступает в силу закон о наказании за «фейки» о действиях Вооруженных сил РФ. В связи с проведением на Украине специальной военной операции и законодательными ограничениями мы не можем больше освещать военные события и их последствия в полной мере и вынуждены удалить все материалы, связанные с конфликтом России и Украины.
У нас нет права не выполнить новопринятые законы, в противном случае наши журналисты и авторы могут попасть под угрозу уголовного преследования.
Надеемся на то, что наши читатели поймут нас.
При этом мы, естественно, продолжим освещать социальные, экономические, финансовые, культурные, психологические, медицинские, образовательные и многие другие аспекты нашей нелегкой и тревожной жизни.
Оставайтесь с нами!
Ваш «Собеседник»