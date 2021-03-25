Неизвестная история. Седьмая симфония Шостаковича: спустя 80 лет после премьеры легендарного музыкального произведения историки всё ещё открывают новые факты

Во-первых, были нужны афиши и программки исполнения Седьмой симфонии в тех городах, где она звучала в 1942-м. Например, в Москве симфонию исполняли 29 марта 1942-го, в Колонном зале Дома Союзов. Может, у них осталась?

Звоню директору Российского национального музея музыки Михаилу Аркадьевичу Брызгалову.

– Да афиша у нас, – обрадовал он и добавил: – Вообще-то у нас есть и первая партитура…

– Как? – я была ошарашена. – Она же у нас, в Петербурге.

Брызгалов сказал, что проверит. Перезванивает быстро, буквально через полчаса:

– Все-таки она в Москве. Только что вместе с хранителем смотрели экспонат. Куйбышевская партитура, с посвящением. (В Петербурге тоже хранится реликвия – экземпляр, доставленный в блокадный город в июле 1942-го для оркестра Радиокомитета). И знаете, как она попала в Москву? В 1943-м её передал музею сам Шостакович, вернувшийся из эвакуации в столицу. И она никогда не покидала музей. И в августе этот раритет, на котором рукой композитора написано посвящение родному городу, приедет в Петербург.

Из Москвы приедут и другие артефакты, связанные как с премьерами симфонии в разных городах страны, так и редкие документы (из архива социально-политической истории) – о выдвижении Шостаковича в 1942-м на Сталинскую премию и голосование по этому вопросу.