Член СПЧ опасается, что ограничения по большим закупкам некоторых товаров вызовут обратный эффект

Магазины «Пятерочка» и «Перекресток» ограничивают большие объемы закупки некоторых социально значимых товаров, пишет «РИА Новости» со ссылкой на ритейлера X5.

Ранее с такой же инициативой выступила сеть «Ашан». Некоторым магазинам рекомендовали ввести предельное количество единиц продукта, продаваемых в одни руки. Эту меру уже одобрили в Минпромторге.

Член СПЧ и председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов полагает, что у сдерживающей меры может быть обратный эффект:

«С одной стороны, мера по ограничению продажи социально-значимых товаров в одни руки понятная, но реакция на нее может быть, к сожалению, обратной. Любые ограничения потребителей могут стимулировать у них ажиотажным спрос. Особенно, когда это касается продуктов питания. Дальше возможен кратковременный искусственный дефицит. Ну и пошло-поехало...»

, – пишет Кабанов в своем телеграм-канале.