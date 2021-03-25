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Вчера, в 14:44

Член СПЧ опасается, что ограничения по большим закупкам некоторых товаров вызовут обратный эффект

Кирилл Кабанов уверен, что логичные ограничения сыграют на панических настроениях россиян

Фото: Global Look Press

Магазины «Пятерочка» и «Перекресток» ограничивают большие объемы закупки некоторых социально значимых товаров, пишет «РИА Новости» со ссылкой на ритейлера X5.

Ранее с такой же инициативой выступила сеть «Ашан». Некоторым магазинам рекомендовали ввести предельное количество единиц продукта, продаваемых в одни руки. Эту меру уже одобрили в Минпромторге.

Член СПЧ и председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов полагает, что у сдерживающей меры может быть обратный эффект:

«С одной стороны, мера по ограничению продажи социально-значимых товаров в одни руки понятная, но реакция на нее может быть, к сожалению, обратной. Любые ограничения потребителей могут стимулировать у них ажиотажным спрос. Особенно, когда это касается продуктов питания. Дальше возможен кратковременный искусственный дефицит. Ну и пошло-поехало...»

, – пишет Кабанов в своем телеграм-канале.

Рубрика: Общество

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