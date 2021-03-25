Беженцев из Украины ждут на работу в «Почте России»

Люди со статусом беженцев смогут трудоустроиться в «Почту России» операторами связи и почтальонами, пишет News.ru. Вакансии будут доступны в 36 регионах России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область и другие.

«Запускаем программу по приёму на работу людей со статусом беженцев – они смогут стать почтальонами и операторами в отделениях. Для этого им понадобится лишь удостоверение беженца», – пишет «Почта России» в своём телеграм-канале.

Оформление возможно по срочному или бессрочному трудовому договору, в том числе на частичную занятость. Подробную информацию о доступных вакансиях можно найти на сайте компании в специальном разделе.