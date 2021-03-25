«Аэрофлот» с 8 марта отменил все международные рейсы из-за угрозы ареста самолетов

По рекомендации Росавиации компания «Аэрофлот» прекращает все международные полеты с 8 марта, передает «РИА Новости».

Компания пояснила, что деньги за отмененные рейсы можно получить в полном объеме до конца года. Для возврата россиян, которые останутся за пределами страны после 8 марта будут предприняты меры для возвращения домой. Те же, у кого уже имеется обратный билет, могут обратиться к перевозчику, чтобы переоформить его на другую дату.

Росавиация рекомендовала российский авиакомпаниям, прекратить международные полеты, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов российских авиакомпаний (речь идет о тех, что принадлежат иностранным лизингодателям).