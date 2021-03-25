За худые слова слетит и голова. В отношении Светланы Тихановской возбуждено уголовное дело

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила новое уголовное дело против лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской по статье о призыве к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на надзорное ведомство.

«Установлено, что 2 марта 2022 года записали и разработали на площадке видеохостинга YouTube и мессенджера Telegram видеоролик с публичными призывами к совершению акта терроризма и диверсии, измене государству, контролю и действиям, направленным на причинение вреда национальному населению безопасности Республики Беларусь», – говорится в Тelegram-канале Генпрокуратуры.

Действия Тихановской квалифицированы по ст.361 ч.3 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Уголовное дело направлено в Следственный комитет для организации предварительного расследования.