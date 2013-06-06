«Все про него забыли!» Могила Александра Абдулова начала разрушаться
Поклонники известного актёра возмущены таким отношением к нему
Могильная плита, установленная на месте захоронения Александра Абдулова на Ваганьковском кладбище Москвы, пошла трещинами и может окончательно разрушиться. Фотографии могилы известного актёра оказались в распоряжении «Собеседника».
На кадрах видно, что постамент, на котором установлен памятник Абдулову, треснул в нескольких местах. При этом могила актёра находится практически у входа на Ваганьковское Кладбище.
— Просто ужас. Такое ощущение, что про него все забыли - в каком состоянии находится могила. Совсем недавно была годовщина смерти Абдулова, но на могиле - всего несколько цветков, - возмутился автор фотографий.
В последние годы вокруг фигуры Александра Абдулова регулярно возникают разного рода скандалы. Так, несколько человек заявили, что якобы являются его внебрачными детьми. Один из них - Сергей Шиподько - объявился летом 2021 года. По его словам, об отцовстве Абдулова ему перед смертью сообщила родная мать.
В начале 2022 года некий Александр Коваль также заявил, что является сыном известного актера. Якобы его мать в свое время была близка с легендой театра и кино, и после внебрачной связи на свет появился мальчик.
Слухи вокруг «внебрачных детей» подогревали на скандальных ток-шоу в эфире российских федеральных каналов. Впрочем, определенную пользу журналисты все же принесли: по их просьбе специалисты провели ДНК-экспертизу, которая показала, что ни Шиподько, ни Коваль не являются детьми Абдулова.
Александр Абдулов умер 3 января 2008 года в Москве. Легендарному актёру было всего 54 года. До этого он последний раз появлялся на публике в середине декабря 2007-го, когда президент России Владимир Путин вручал ему орден «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени.
Ранее врачи врачи израильской онкологической клиники обнаружили у Абдулова рак лёгких четвертой стадии. Болезнь поразила и другие внутренние органы. Эта стадия рака считается неизлечимой.
Абдулов родился 29 мая 1953 года в городе Фергане Узбекской ССР. В 1975 году окончил ГИТИС имени Луначарского (курс Раевского). Играл в спектаклях «Юнона и Авось», «Оптимистическая трагедия», «На всякого мудреца довольно простоты», «Гамлет». В 1974 году состоялся дебют Абдулова в кино в роли десантника в фильме «Про Витю, про Машу и морскую пехоту». Но всенародное признание и любовь принесла актёру роль влюблённого юноши-Медведя в телевизионной версии пьесы-сказки Евгения Шварца «Обыкновенное чудо» (1978), поставленной Марком Захаровым.
Позднее он снялся в картинах «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви», «Убить дракона», «С любимыми не расставайтесь» «Чародеи», «Ищите женщину», «Самая обаятельная и привлекательная, «Леди Макбет Мценского уезда» и других.