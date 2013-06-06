«Все про него забыли!» Могила Александра Абдулова начала разрушаться

Слухи вокруг «внебрачных детей» подогревали на скандальных ток-шоу в эфире российских федеральных каналов. Впрочем, определенную пользу журналисты все же принесли: по их просьбе специалисты провели ДНК-экспертизу, которая показала, что ни Шиподько, ни Коваль не являются детьми Абдулова.

Александр Абдулов умер 3 января 2008 года в Москве. Легендарному актёру было всего 54 года. До этого он последний раз появлялся на публике в середине декабря 2007-го, когда президент России Владимир Путин вручал ему орден «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени.

Ранее врачи врачи израильской онкологической клиники обнаружили у Абдулова рак лёгких четвертой стадии. Болезнь поразила и другие внутренние органы. Эта стадия рака считается неизлечимой.

Абдулов родился 29 мая 1953 года в городе Фергане Узбекской ССР. В 1975 году окончил ГИТИС имени Луначарского (курс Раевского). Играл в спектаклях «Юнона и Авось», «Оптимистическая трагедия», «На всякого мудреца довольно простоты», «Гамлет». В 1974 году состоялся дебют Абдулова в кино в роли десантника в фильме «Про Витю, про Машу и морскую пехоту». Но всенародное признание и любовь принесла актёру роль влюблённого юноши-Медведя в телевизионной версии пьесы-сказки Евгения Шварца «Обыкновенное чудо» (1978), поставленной Марком Захаровым.

Позднее он снялся в картинах «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви», «Убить дракона», «С любимыми не расставайтесь» «Чародеи», «Ищите женщину», «Самая обаятельная и привлекательная, «Леди Макбет Мценского уезда» и других.