Логотип Sobesednik.ru
Вчера, в 15:49

«Все про него забыли!» Могила Александра Абдулова начала разрушаться

Поклонники известного актёра возмущены таким отношением к нему

Фото: "Собеседник"

Могильная плита, установленная на месте захоронения Александра Абдулова на Ваганьковском кладбище Москвы, пошла трещинами и может окончательно разрушиться. Фотографии могилы известного актёра оказались в распоряжении «Собеседника».

На кадрах видно, что постамент, на котором установлен памятник Абдулову, треснул в нескольких местах. При этом могила актёра находится практически у входа на Ваганьковское Кладбище.

— Просто ужас. Такое ощущение, что про него все забыли - в каком состоянии находится могила. Совсем недавно была годовщина смерти Абдулова, но на могиле - всего несколько цветков, - возмутился автор фотографий.
Фото: "Собеседник"

В последние годы вокруг фигуры Александра Абдулова регулярно возникают разного рода скандалы. Так, несколько человек заявили, что якобы являются его внебрачными детьми. Один из них - Сергей Шиподько - объявился летом 2021 года. По его словам, об отцовстве Абдулова ему перед смертью сообщила родная мать. 

Фото: Первый канал
Сергей Шиподько

В начале 2022 года некий Александр Коваль также заявил, что является сыном известного актера. Якобы его мать в свое время была близка с легендой театра и кино, и после внебрачной связи на свет появился мальчик.

Фото: Первый канал
Александр Коваль

Слухи вокруг «внебрачных детей» подогревали на скандальных ток-шоу в эфире российских федеральных каналов. Впрочем, определенную пользу журналисты все же принесли: по их просьбе специалисты провели ДНК-экспертизу, которая показала, что ни Шиподько, ни Коваль не являются детьми Абдулова.

Александр Абдулов умер 3 января 2008 года в Москве. Легендарному актёру было всего 54 года. До этого он последний раз появлялся на публике в середине декабря 2007-го, когда президент России Владимир Путин вручал ему орден «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени.

Ранее врачи врачи израильской онкологической клиники обнаружили у Абдулова рак лёгких четвертой стадии. Болезнь поразила и другие внутренние органы. Эта стадия рака считается неизлечимой. 

Абдулов родился 29 мая 1953 года в городе Фергане Узбекской ССР. В 1975 году окончил ГИТИС имени Луначарского (курс Раевского). Играл в спектаклях «Юнона и Авось», «Оптимистическая трагедия», «На всякого мудреца довольно простоты», «Гамлет». В 1974 году состоялся дебют Абдулова в кино в роли десантника в фильме «Про Витю, про Машу и морскую пехоту». Но всенародное признание и любовь принесла актёру роль влюблённого юноши-Медведя в телевизионной версии пьесы-сказки Евгения Шварца «Обыкновенное чудо» (1978), поставленной Марком Захаровым.

Позднее он снялся в картинах «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви», «Убить дракона», «С любимыми не расставайтесь» «Чародеи», «Ищите женщину», «Самая обаятельная и привлекательная, «Леди Макбет Мценского уезда» и других.

Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 3 дня назад

Андрей Макаревич: «У России сейчас три варианта»

Политика 4 часа назад

Турция не будет вводить санкции против России

Общество 5 часов назад

Хлеб могут начать продавать без упаковки ради экономии

Политика 5 часов назад

Роскомнадзор заблокировал издания «Троицкий вариант» и «Кузпресс»

Общество 6 часов назад

Как будут работать Visa и MasterCard, самолет с россиянами застрял в Египте, в РФ разрешили ввоз белорусского молока и других продуктов. Главное к 6 марта

Общество 8 часов назад

«Главное, чтобы в магазинах драк за еду не было»: в сети обсуждают ограничение продажи некоторых товаров в одни руки

Политика 8 часов назад

«Соловьев, не расстраивайся, теперь будем плечом к плечу Родину любить»: в сети иронично поддержали телеведущего, потерявшего две виллы на озере Комо

Общество 17 часов назад

В храмах Москвы ослабят антиковидные ограничения

Общество 17 часов назад

Беженцев из Украины ждут на работу в «Почте России»

Политика 19 часов назад

Авиакомпании Nordwind, PegasFly и «Победа» приостановят зарубежные рейсы с 7 марта

Общество 19 часов назад

Неизвестная история. Седьмая симфония Шостаковича: спустя 80 лет после премьеры легендарного музыкального произведения историки всё ещё открывают новые факты

Общество 21 час назад

«Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» ограничили продажу круп, сахара и растительного масла

Политика 22 часа назад

Володин надеется вернуть офшорные деньги олигархов с помощью закона об амнистии капиталов

Политика 23 часа назад

Путин заявил, что расценит попытку закрытия неба над Украиной как участие в вооружённом конфликте

Общество 23 часа назад

Опрос: Мировые бренды уходят. Чего вам будет не хватать больше?

Общество 23 часа назад

Обращение к читателям

Политика 23 часа назад

Путин заявил, что к спецоперации в Украине не привлекают срочников и тех, кого призывают на сборы

Общество 1 день назад

«Аэрофлот» с 8 марта отменил все международные рейсы из-за угрозы ареста самолетов

Политика 1 день назад

Лавров прокомментировал претензии Владимира Зеленского к НАТО

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика