РКН официально сообщил о блокировке Facebook

Роскомнадзор на официальном сайте опубликовал сообщение о блокировке социальной сети Facebook. О перебоях с доступом к соцсети российские пользователи сообщали ещё в ночь на 4 марта.

«С октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook. В последние дни социальной сетью доступ был ограничен к аккаунтам: телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов «Лента.ру» и «Газета.ру»

, – говорится в официальном сообщении РКН. Таким образом было нарушено право на свободное распространение информации.