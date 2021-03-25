Ректору «Шанинки» Сергею Зуеву продлили арест до 5 июня

Сегодня Тверской суд продлил арест для ректора «Шанинки» Сергея Зуева до 5 июня, передаёт ТАСС со ссылкой на адвоката Дмитрия Кравченко.

«С учётом того, что следствие фактически не представило каких-либо новых обосновывающих материалов, а защита представила больше 600 листов документов в обоснование необходимости изменения меры пресечения, у суда были все основания отказать следствию. Мы будем обжаловать решение суда»

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Сегодня семья Зуева выплатила часть суммы ущерба, которую инкриминируют профессору по делу о мошенничестве при организации конкурса «Учитель года».