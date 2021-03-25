Опрос: Мировые бренды уходят. Чего вам будет не хватать больше?

При этом, некоторые крупные сети заявили о том, что не собираются уходить с нашего рынка. Продолжать работу в России будут Coca-Cola, McDonald`s, Apple, Nestle и некоторые другие бизнес-гиганты.

По словам президента Путина, уход зарубежных партнеров не приведет к катастрофе в экономике РФ.

«Если кто-то не хочет с нами сотрудничать в рамках единой кооперации, сам себе наносит ущерб таким образом», — заявил Владимир Путин.

Все ушедшие компании подчеркивают, что приостановка их работы в России носит временный характер.