Michelin отказывается от оценки российских ресторанов

Спустя менее, чем полгода после прихода ресторанного гида Michelin в Россию компания заявляет о приостановке свой деятельности в связи со спецоперацией в Украине.

«Учитывая серьезность текущего кризиса, команда гида Michelin была вынуждена принять решение о приостановке всей деятельности по рекомендации ресторанов в России», — поясняет пресс-служба организации.

Напомним, что первые оценки компания дала российским ресторанам только в октябре 2021 года. В первый в истории ресторанный гид по Москве, составленный при поддержке мэра столицы Сергея Собянина, вошли 69 различных ресторанов. При этом два из них удостоились двух звезд Michelin, а семь заведений получили по одной звезде.