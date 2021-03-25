Международные рейсы отменяются. Авиакомпания S7 возвращает билеты

С 5 марта российская авиакомпания S7 отменяет все рейсы по международным направлениям. Об этом сообщает перевозчик в Telegram-канале компании.

«К сожалению, c 5 марта S7 Airlines вынуждена отменить все рейсы по международным направлениям. Пассажиры отменённых рейсов получают уведомления от авиакомпании, наши специалисты работают с ними в Представительствах S7 Airlines», – говорится в сообщении.

Специалисты компании помогают туристам, которые ожидали вылета самолетами S7, вернуться домой на рейсах авиакомпаний-партнеров.

Организован возврат денежных средств за билеты на отмененные рейсы.

«Также пассажиры отменённых международных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета после получения смс об отмене рейса» , – уточняет авиакомпания.

Если билет был куплен в кассах или на сайтах, то за возвратом денег необходимо обращаться к агенту по месту приобретения билета.

Ранее сообщалось, что страны ЕС, США, Япония и Канада закрыли воздушное пространство для России из-за спецоперации на Украине. В ответ на санкции Росавиация закрыло небо для Канады, Швейцарии и европейских стран.