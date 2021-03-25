Дело о наследовании группы «Сибантрацит»

1. Процессуальные основания для обращения в КС РФ и в суды общей юрисдикции

Согласно п. 3 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ судебное решение может быть пересмотрено в случае, если норма, на которой было основано решение, была признана постановлением КС РФ неконституционной, или примененное в судебном решении толкование данной нормы было признано неконституционным.

Между тем, практика КС РФ и ВС РФ допускает пересмотр судебных актов не только на основании постановлений КС РФ, но и на основании отказных определений, в которых был выявлен конституционно-правовой смысл нормы, расходящийся с ее толкованием в конкретном деле.

Вопрос об основаниях и механизме пересмотра по результатам конституционного судопроизводства решений судов общей юрисдикции и арбитражных судов по делам заявителей, в которых оспариваемая в КС РФ норма была применена в истолковании, расходящемся с ее конституционно-правовым смыслом и повлекшем нарушение конституционных прав и свобод, был предметом исследования КС РФ. В ряде решений (определения от 27 мая 2004 года N 211-О, от 12 мая 2006 года N 135-О, от 1 ноября 2007 года N 827-О-П, от 11 ноября 2008 года N 556-О-Р и др.) КС РФ пришел к следующим выводам.

Юридической силой решения КС РФ, в котором выявляется конституционно-правовой смысл нормы, обусловливается невозможность применения (а значит - прекращение действия) данной нормы в неконституционном истолковании, т.е. утрата ею силы на будущее время в любом ином - расходящемся с выявленным конституционно-правовым - смысле, допускавшемся в прежнем ее понимании. Это означает, что, по общему правилу, с момента вступления решения КС РФ в силу такая норма не должна толковаться каким-либо иным образом и применяться в каком-либо ином смысле.

Решение КС РФ, которым в результате выявления конституционно-правового смысла нормы устраняется ее действие в неконституционном истолковании, имеет юридические последствия, предусмотренные ч. 2 ст. 100 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации», обладает обратной силой в отношении дел заявителей, обратившихся в КС РФ по данному делу, т.е. влечет для них те же последствия, что и решение, которым норма признается не соответствующей Конституции РФ. Дела этих заявителей во всяком случае подлежат пересмотру компетентными органами безотносительно к истечению пресекательных сроков обращения в эти органы и независимо от того, предусмотрены ли соответствующие основания для пересмотра дела в иных, помимо Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», актах.

Таким образом, судебные акты судов общей юрисдикции могут быть пересмотрены по новым обстоятельствам на основании определения КС РФ, которым было признано, что допущенное правоприменительной практикой толкование нормы закона противоречит ее конституционно-правовому смыслу.

Имеются основания полагать, что суды по делу №2-8979/2020 допустили применение п. 2 ст. 34 и п. 1 ст. 36 СК РФ в толковании, противоречащем конституционно-правовому смыслу указанных норм, чем нарушены нормы ст. 7, 19, 35, 38, 46, 54 Конституции РФ.