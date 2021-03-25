АТОР: Резко выросли цены на билеты в Стамбул и Дубай

Ассоциация туроператоров России (АТОР) отмечает ажиотажный спрос на перелеты по до сих пор открытым направлениям. Как сообщают аналитики, самые популярные направления – Стамбул и Дубай, крупные пересадочные хабы, пишет «РИА Новости».

Самый дешевый билет с вылетом из Москвы до Стамбула сегодня был у турецкого перевозчика Turkish Airlines – 53,5 тысячи рублей.

В то же время даже лоукостер «Победа» продает билеты в Стамбул 5 марта в одну сторону за 121 тысячу рублей с человека.

«"Победа" просит за рейс Москва – Дубай 5 марта минимально 96,5 тысячи рублей, Flydubai – 103,7 тысячи, Nordwind – 114,7 тысячи, "Победа" – 119,7 тысячи, "Аэрофлот" – от 126,2 тысячи до 182,7 тысячи рублей на разные рейсы. Но это еще "дешево". Самый дорогой билет в Дубай на субботу из Москвы у авиакомпании "Ямал" – 424,5 тысячи рублей на человека в одну сторону. Отметим, что это эконом-класс»

, – говорится в пресс-релизе АТОР.