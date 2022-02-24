«Воздушные тревоги слышны каждый день». Как жители Украины переживают боевые действия
Военная операция продолжается
Украинские города в ходе последних дней военной операции превратились в поля сражений. В Киеве произошли взрывы около телевизионной вышки. В Харькове обстрелам подверглась центральная городская площадь возле областной администрации, здание областной полиции, а также жилые районы. Власти Чернигова также сообщили о ракетном обстреле районов города. Стоит отметить, что пресс-служба Минобороны России не подтверждает бомбардировки кварталов украинских городов. По просьбе «Собеседника», журналист Михаил Штекель рассказывает о том, как жители Украины переживают боевые действия в их стране.
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Военные действия идут уже 7 дней. Накануне были обстрелы Одесской области, погиб как минимум один человек. Атаке подверглось и село Дачное, которое находится в 22 км от Одессы - там у многих местных жителей есть загородные дома. Попали по кафе. До этого были обстрелы в Болградском районе, расположенном на юге Одесской области. Это все города и районы, находящиеся в непосредственной близости к Одессе.
Сама Одесса тоже была обстреляна уже в первый день - там упали две ракеты. Целились по военным частям, но промазали - снаряд попал в строение, находящееся рядом.
У нас каждый день работают противовоздушные силы (ПВО), зенитные установки. Кто-то прямо из пулемётов стреляет по беспилотникам, которые используются для наведения артиллерии и авиаударах. ПВО - это зенитно-ракетные комплексы С-300, которые сбивают самолёты и дроны.
Украинские военные мне так и сказали: «Одессу пока не бомбят, потому что мы их отгоняем». Город сейчас превращается в крепость. В пунктах записи в территориальную оборону - огромные очереди. У меня двое знакомых не могли два дня записаться, потому что им не могли найти место - все забито. Мы живём по законам военного времени.
Чего от нас добиваются? Я думаю, того, чтобы Украина стала частью России. Чтобы она перестала существовать как государство, которое само принимает решение: вступать в НАТО/не вступать в НАТО; вступать в Евросоюз/не вступать в Евросоюз; на каком языке разговаривать.
Я сам - русскоязычный. Украинский язык выучил только тогда, когда в Киев переехал по работе. Там и правда надо знать украинский. Но этого языка не было в четырех школах, в которых я учился, поэтому пришлось навёрстывать упущенное почти в 30-летнем возрасте. Я не знаю, как сейчас объяснять своим украиноговорящим друзьям, что можно поговорить по-русски. Мне самому зачастую неудобно.
Я не думал, что Путин на это пойдёт. Я думаю, ему нужно захватить страну, посадить здесь своё правительство и показать, что Украина - это не страна, а протекторат. При этом, объявляя о спецоперации на Украине, Путин сказал, что оккупации не будет.
Я жил в Киеве несколько лет, потом вернулся в Одессу, откуда уезжал по личным причинам в 2013 году. И я ожидал, что Одесса будет форпостом русского мира. Да ни фига! У меня знакомые ездили сдавать кровь в военный госпиталь в самый первый день военных действий. И людям нужно было отстоять два часа в очереди - настолько было много желающих. Вчера я снимал репортаж в волонтёрском центре, который переполнен помощью от добровольцев: продуктами, одеждой… Уже и военные говорят: «Хватит везти все подряд». У них просто перенасыщение волонтёрской помощью.
Буквально только что вернулись с коллегами из Николаева - это город корабелов, который всегда находился в культурной орбите Российской Федерации. Те местные жители, с которыми мы пообщались,: любви к России сейчас не испытывают. Им приходится бегать в подвалы, прятаться от обстрелов.
Я всегда был достаточно толерантен и считал, что если люди любят Кремль, но не берут в руки оружие, то они имеют на это право. Но оказалось, что это так не работает. И вся толерантность теперь идёт лесом. Раньше я смотрел российские федеральные телеканалы, пытаясь найти там скрытый смысл, понять хитросплетения государственной политики. Но больше не могу. Я слышу голос ведущих этих программы, вижу их лица, но просто не могу это воспринимать. Но понимаю, что в России много людей это смотрят, где говорят: «там идет ограниченная спецоперация», идёт «денацификация», скоро будет мир. Но мира, мне кажется, теперь скоро не будет.