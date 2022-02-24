«Воздушные тревоги слышны каждый день». Как жители Украины переживают боевые действия

Сама Одесса тоже была обстреляна уже в первый день - там упали две ракеты. Целились по военным частям, но промазали - снаряд попал в строение, находящееся рядом.

У нас каждый день работают противовоздушные силы (ПВО), зенитные установки. Кто-то прямо из пулемётов стреляет по беспилотникам, которые используются для наведения артиллерии и авиаударах. ПВО - это зенитно-ракетные комплексы С-300, которые сбивают самолёты и дроны.

Украинские военные мне так и сказали: «Одессу пока не бомбят, потому что мы их отгоняем». Город сейчас превращается в крепость. В пунктах записи в территориальную оборону - огромные очереди. У меня двое знакомых не могли два дня записаться, потому что им не могли найти место - все забито. Мы живём по законам военного времени.