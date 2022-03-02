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Сегодня, в 8:08

Военная операция на Украине. День восьмой. Онлайн (обновляется)

Обозначение букв Z и V на российской технике, отключение банков от SWIFT, меры поддержки россиян

Фото: Global Look Press/instagram@mil_ru

12: 05 Международная федерация кошек (FIFE) запретила российским кошкам участвовать в международных выставках.

11:20 Курс доллара превысил 117 рублей, евро – 129.

11:00 Международный паралимпийский комитет запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в Паралимпиаде в Пекине.

10:30 Совет директоров радиостанции «Эхо Москвы» принял решение о ликвидации радиостанции.

10:00 Российское правительство расширило перечень случаев, в которых резервы госфонда могут использоваться для стабилизации внутренних цен на сельскохозяйственную продукцию, ее смогут продавать при росте цен на 10%.

09:50 Президент Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию поправки к Соглашению о миротворческой деятельности ОДКБ о введении понятия «координирующее государство», передает ТАСС.

08:30 Музыкальный стриминговый сервис Spotify объявил о закрытии офиса в России. Как пишет Reuters, компания покинула Россию на неопределенный срок из-за ситуации в Украине.

07:54 «Автоваз» приостановит сборку автомобилей на 4 дня из-за дефицита электронных компонентов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на производителя, работы прекращены на четыре дня.

07:50 В Госдуму внесли законопроект о защите россиян в условиях санкций. Как говорится в пояснительной записке к проекту федерального закона, опубликованном в электронной базе нижней палаты парламента, документ разработан в целях «защиты национальных интересов Российской Федерации в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций». Законопроект определяет механизмы поддержки экономического сектора при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и т.д. Кроме того, законопроектом устанавливаются периоды, в течение которых ограничение по размеру полной стоимости потребительского кредита в процентах годовых на момент заключения договора потребительского кредита, не подлежит применению, а также продляет период действия «кредитных каникул» до 30 сентября 2022 года.

07:30 SWIFT отключит подпавшие под санкции российские банки от своей платежной системы 12 марта. Как передает ТАСС, компания подтвердила, что отключит семь попавших под ограничения российских юридических лиц и их обозначенные дочерние компании в России. Это связано с постановлением ЕС от 2 марта 2022 года с требованием отключить их до 12 марта 2022 года. Отключение от системы коснется банков ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

07:00 Минобороны РФ показало в своем Instagram, что означают символы Z и V, нанесенные на российскую технику, участвующую в военной операции на Украине. Как указано на опубликованных картинках, буква Z означает «За победу», а V — «Сила V правде» и «Задача будет выполнена».

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