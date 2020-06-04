В Москве отменили QR-коды и большинство ковидных ограничений

В столице с 3 марта отменяют QR-коды, а также все ограничения на посещение объектов общепита, театров, развлекательных и спортивных мероприятий. Об этом сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

«Эпидемиологическая ситуация в Москве постепенно приходит в норму. Количество новых случаев заболевания омикроном и госпитализаций продолжает снижаться. Это позволяет нам отменить значительную часть действующих ограничений. Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым с четверга, 3 марта 2022 г., в Москве прекращается использование QR-кодов. Вместе с QR-кодами отменяются все ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий», – пишет он.

Как отмечается, домашний режим для жителей столицы старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями теперь становится рекомендательным.